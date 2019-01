Secretario general del PPD se defiende de alegaciones de racismo

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), José Nazario Álvarez, reaccionó esta tarde al pedido del subsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José "Pichy" Torres Zamora, quien exigiera que este aclarara las expresiones de contenido "discriminatorio y racistas", que alegadamente hizo contra los residentes del municipio de Loíza.

En declaraciones escritas, Nazario Álvarez se defendió y aseguró que no es "racista". "Quien introduce elementos de racismo debe saber lo que es ser racista. Yo, como puertorriqueño, no lo soy y lo repudio", dijo Nazario, al tiempo en que hizo alusión al contenido compartido por Torres Zamora. "El representante utiliza una comunicación entre este servidor y un amigo hermano casualmente afrodescendiente, asunto que es un refrito, previamente colocada en las redes sociales. El representante Torres Zamora está demostrando gran desesperación y pierde tiempo en atacar a alguien que no es candidato a nada, particularmente tratando de establecer criterios para sugerir que es paladín de la justicia y de derechos fundamentales".

Según Nazario Álvarez "poco puede hablar quien ha sido oficialmente acusado de hostigamiento sexual y que también utiliza empleados del gobierno para sustraer ilegalmente información personal de candidatos –como lo hizo en Barranquitas, – y más que eso para difamar. Al representante Torres Zamora, difamador y hostigador, y que se esconde detrás de anónimos, le garantizo que este capítulo no ha cerrado por lo que debe prepararse para que conteste cómo, dónde y quién le entregó la información sobre Luis Daniel Colón Santos. Ese sí que le debe explicaciones al gobierno federal, al pueblo de Barranquitas, a los cientos de miles de puertorriqueños que dependen del programa de asistencia nutricional o del plan de salud del gobierno, y muy en particular a la mujer puertorriqueña".

"Finalmente le digo al señor Sub Secretario del PNP que atienda el desmadre de su partido al cuál han sometido al País y que deje de introducir a esta sociedad elementos que denotan odio y división. En nuestra sociedad tenemos que continuar avanzando contra el discrimen de todo tipo. Ello incluye ir superando mores, modificando expresiones y actitudes que nos permitan trascender las cosas que atrasan a los pueblos. Todos tenemos que trabajar hacia ese objetivo. Y sobre ese particular invito al Sr. Torres Zamora a educarse: “¡No me llames morena! que mi color no me apena.. ¡Llámame negra! Que no me apena”, expresó Nazario.

“Nos ha llegado información por parte de muchas personas que viven en Loíza, de que, en el 22 de noviembre del año pasado, el Secretario General del PPD utilizó sus redes sociales para alegadamente insultar a los residentes del hermoso pueblo de Loíza al comparar a estos con el ‘carbón’. Este tipo de expresiones son altamente cuestionable y merecen una aclaración de manera inmediata”, fueron las expresiones de Torres Zamora.

El funcionario de la Palma mostró una fotografía de una publicación realizada por Nazario Álvarez en su página oficial en la red social de Facebook el pasado 22 de noviembre en la cual está dijo que ‘Allende esta negra como el carbón. Estos solo los hay en Loíza’.

Cabe señalar que, a principios de enero, la Comisión de Etica de la Cámara de Representantes exoneró Torres Zamora, de un alegado caso de hostigamiento sexual contra una exempleada. Seis de los siete miembros de la Comisión de Etica votaron a favor de una decisión de no causa contra el representante novoprogresista.

