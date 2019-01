Exigen construcción de nuevo Puente Seis Bocas en San Sebastián

La representante Maricarmen Mas Rodríguez sostuvo una extensa reunión ayer, jueves, con personal de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército e los Estados Unidos para agilizar la construcción de un nuevo puente en la carretera estatal PR-451, sobre el Rio Guajataca en el municipio de San Sebastián.

Desde el paso del huracán María en septiembre de 2017, sobre 500 familias residentes de los sectores Eneas y Cibao, entre otros, han estado casi incomunicado por la destrucción del puente conocido como Puente Seis Bocas a consecuencia de las fuertes lluvias y golpes de agua asociadas a la histórica tormenta.

“Nuestro objetivo es que este puente se construya de manera expedida. Basta ya de retrasos y burocracia, así se lo deje saber a los funcionarios de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros. Los residentes de Eneas y Cibao no tienen que esperar más, no tienen que dar largas vueltas, que en muchos casos le suman hasta una hora de tránsito, para salir de sus hogares porque no se ha tomado acción. Los directivos federales tienen que moverse”, sentenció Mas Rodríguez, quien representa el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

Las expresiones de la legisladora del Partido Nuevo Progresista surgen al concluir una reunión ejecutiva de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste la cual evalúa las acciones conducentes a la construcción el nuevo puente.

"En la reunión, el personal de FEMA notifico a los representantes de las comunidades, los señores Benjamín Ramos, Ángel Ibarrondo y Benjamín Pérez, a quienes agradezco por venir, que el Municipio de San Sebastián se encuentra también impulsando un nuevo puente. Para que no existe mas atrasos, vamos a concretar una reunión entre FEMA, el Cuerpo de Ingenieros y el Alcalde de San Sebastián, el amigo Javier Jiménez, para delinear el proyecto. Sabemos que el Alcalde ha estado luchando por el mismo y le vamos a dar la mano”, agregó la represéntate.

Mas Rodríguez destacó que ha estado en conversaciones con el representante Félix Lassalle Toro sobre el asunto y que estos estarán enviando una carta al administrador de FEMA a nivel nacional, William Brock Long, pidiendo agilizar los trabajos.

“No es justo que estos residentes de San Sebastián tengan que llegar hasta Lares y Arecibo para hacer sus gestiones porque las autoridades federales no han actuado con la prontitud que se requiere. Esperamos que esto se solucione ya. Mientras tanto, el Departamento de Transportación y Obras Publicas estará rotulando la zona para que los transeúntes tengan idea de que está pasando ahí y se pueda evitar una desgracia”, finalizó diciendo Mas Rodríguez.