Indulac anuncia el regreso de su leche evaporada tras huracán María

El presidente ejecutivo de la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc (INDULAC), agrónomo Francisco Oramas anunció el relanzamiento al mercado de la leche evaporada de larga duración marca Indulac.

“Este producto lo habíamos lanzado al mercado en el 2016 pero con el paso del huracán no había vuelto al mercado y nos la pedían mucho. Esta leche evaporada es un producto de calidad superior a lo existente en el mercado. Es de un color blanco no amarillento como las otras y es más liviana y sabrosa, lo que le gusta mucho al consumidor. Es perfecta para el café en las oficinas por el tamaño y por la conveniencia de la tapita que permite guardarlo sin la inconveniencia de la lata que se oxida y no necesita abrelatas para abrirla porque viene en una cajita de cartón Tetra de 12 onzas”, indicó Oramas.

Metro Puerto Rico Agricultura federal otorga 250,000 dólares a Indulac para relanzamiento de productos COOPPLE es la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico quienes administran la planta elaboradora Indulac y agrupan a sobre 180 ganaderos en la Isla

De igual forma, se indicó que la leche evaporada INDULAC es producida con Leche Grado A, sin hormonas y garantizada que no tiene grasa vegetal añadida. “INDULAC continúa con su objetivo de elaborar productos de la más alta calidad como la leche evaporada, hecha completamente con leche fresca, no como las demás marcas importadas que son hechas con leche en polvo, reconstituida o modificada”, expresó Juan Carlos Rivera Serrano, presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE).

Otros productos

Por otro lado, el mes pasado, Indulac re-introdujo en el mercado la mantequilla en barras marca Indulac. La leche evaporada Indulac ya está disponible en todos los supermercados, colmados y otros puntos de venta a través de la Isla.

Los productos de la Industria Lechera y su marca INDULAC en el mercado de Puerto Rico incluyen una variedad de leche UHT, sin lactosa, leche saborizada en varios formatos, mantequilla y variedades de queso blanco del País INDULAC.