Despiden a candidato a alcaldía de Isabela, pero 'Charlie' Delgado niega juego político

A falta de dos años para las elecciones generales, la alcaldía del municipio de Isabela ya tuvo su primera controversia con el despido de un aspirante que laboraba en la propia administración, situación que no tiene nada que ver con un juego político, según alegó el actual alcalde Carlos 'Charlie' Delgado Altieri.

Se trata del ahora exdirector de la Oficina de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, Miguel Méndez Pérez.

Delgado Altieri, que reaccionó a Metro PR vía telefónica, reveló que la causa del despido fue una supuesta desestabilización de la administración del municipio mediante amenazas de Méndez Pérez.

"No tiene que ver nada con política ni la candidatura a la alcaldía. Lo cierto es que el compañero se excedió en el hacerle acercamientos a otros directores. El problema es que comenzó a amenazar a otros compañeros de confianza de que, si no estaban con él cuando ganara, los botaría", aseguró el líder popular.

De acuerdo al aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), las movidas del exempleado de confianza le generaron problemas dentro de su administración.

"No puedo tener a una persona de confianza que me desestabilice el municipio. Quedan dos años para las elecciones, y yo no tengo ni un sí ni un no por los aspirantes a la alcaldía. Pero cuando él comienza a generar estas dudas, eso no lo puedo permitir", añadió.

Igualmente, el jefe municipal dijo que el exjefe de desarrollo de proyectos comenzó a faltar a sus labores sin justificación alguna.

Al presente, además de Méndez Pérez, el hijo de Delgado Altieri —Carlos I. Delgado Irizarry— y el exrepresentante Sergio Ortiz Quiñones han surgido como aspirantes a la posición.

Este medio intentó contactar a Méndez Pérez a través de la oficina de prensa de Isabela, pero todavía no ha recibido respuesta.