Comparsa lleva mensaje de moderación de alcohol

Integrantes de la Organización Nacional de Jóvenes Líderes de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), discurrieron hoy por las Fiestas de la Calle San Sebastián y lugares aledaños con una colorida e impresionante comparsa, que incluía vejigantes, cabezudos, mimos y hasta superhéroes.

“Es de conocimiento general, que en eventos de esta naturaleza algunas personas suelen consumir alcohol e incluso, lo convierten en el elemento principal de diversión. Unos, en mayor cantidad hasta extralimitarse y otros, de manera responsable. Conscientes de esa realidad, en ASSMCA hemos estado desarrollando varias iniciativas durante las fiestas para desalentar el consumo desmedido de bebidas embriagantes, enfocándonos en la moderación y el control”, explicó Roig.

De acuerdo con la funcionaria, una de esas iniciativas es precisamente esta comparsa, en la que los Jóvenes Líderes transmiten el mensaje de moderación y de que puedes janguear con los amigos y pasarla bien en estas actividades culturales, sin extralimitarte. “No obstante, en el caso de menores de edad, y según lo promueve el gobernador Ricardo Rosselló, el mensaje es claro, ni una gota de alcohol. No solo porque es ilegal, sino que también interfiere con el desarrollo de su cerebro y se manifiesta en trastornos del aprendizaje y fallos en la memoria que afectarán su vida académica e incluso, podría causar alteraciones en su conducta”.

Cabe señalar que mientras discurría la comparsa por las calles, los Jóvenes Líderes coreaban estrofas de su propia autoría sobre prevención de alcohol y cargaban rótulos con mensajes positivos y de concienciación. De igual forma, otros distribuían información sobre los límites de alcohol en la sangre por cantidad de tragos o cervezas, así como los números de teléfonos de ayuda e información. Además, los mimos y superhéroes de ASSMCA entregaban mensajes positivos enfocados en afianzarse a la vida, señales de alerta de suicidio, así como el número de la Línea PAS 1-800-981-0023.

Los integrantes de la Organización Nacional de Jóvenes Líderes son estudiantes previamente identificados y adiestrados por personal de los 12 Centros Regionales de Prevención de ASSMCA cuya misión es motivar a sus pares a mantenerse en la escuela y a promover estilos de vida sanos, libres del uso de alcohol, tabaco y otras drogas. Son jóvenes que trabajan incansablemente en la realización de actividades que incluyan el arte, baile, canto y deportes.

Finalmente, la Titular de ASSMCA exhortó a los jóvenes a no dejarse llevar por la presión de grupo o la influencia de algunos amigos cuando lo inciten a beber. “El alcohol no te hará el más ‘cool’ o divertido. Por el contrario, puede cambiar tu comportamiento, tronchar tus metas, futuro, e incluso, afectar la relación con los demás. Disfruta al natural. En cuanto a los padres, es importante mantener y fomentar una comunicación abierta con los hijos, orientarlos sobre el alcohol y sus consecuencias. No sea permisible ante su consumo. Establezca reglas claras”.