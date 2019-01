Cámara pide revertir decisión de trasladar lancha de Culebra a San Juan para las SanSe

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó el miércoles, al director ejecutivo de la Autoridad de Transportación Marítima (ATM), Juan Maldonado De Jesús, que retracte la decisión de trasladar la embarcación Big Cat Express que brindan servicio a la isla municipio de Culebra, para San Juan con el propósito de movilizar personas en las actividades de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Entiendo que esta no fue la mejor decisión que se pudo tomar. Los residentes de la Isla Municipio de Culebra merecen contar con un servicio óptimo todo el tiempo. Si se avería una embarcación, como ha sucedido en el pasado, entonces se quedan sin la transportación y eso no es la idea. Se tiene que tener siempre dos embarcaciones, preferiblemente, una de carga y otra de pasajeros, pero siempre dos disponibles para llenar las necesidades de los residentes de Culebra, menos de eso no es aceptable”, expresó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Hago un llamado al Director Ejecutivo de la ATM a que retracte la orden de enviar una lancha al Viejo San Juan. No podemos permitir que los residentes de Vieques y Culebra sufran más percances con la transportación marítima”, añadió.

Los comentarios de Méndez Núñez surgen luego de que la ATM diera a conocer que movió el catamarán de pasajeros, Big Cat Express, con capacidad para más de 350 personas, de su base de operaciones en el muelle número dos de Ceiba, al Viejo San Juan para servir de taxi en las antes mencionadas fiestas que comienza en la noche de hoy.

“Toda decisión que se tome sobre la transportación marítima debe ser avisada con suficientemente tiempo y se debe discutir con todos los sectores, como se hizo con el proceso de cambiar la ruta de Fajardo de Ceiba”, finalizó diciendo el presidente cameral.

Te podría interesar: