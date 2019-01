El #10yearschallenge más triste: fuertes imágenes muestran cómo se ve el reto con la naturaleza y el avance del calentamiento global

El reto #10yearschallenge se ha tomado las redes. Hsta las celebridades más grandes han caído en el viral y mostrado el cambio que han tenido en 10 años. Incluso el presidenteSebastián Piñera cayó en el reto.

Sin embargo no todo son risas. Como las personas han cambiado en 10 años, también lo ha hecho nuestro planeta. Y el cambio por su puesto que no es para mejor.

Así lo muestran las imágenes que los internautas también han compartido. Esto comparando lugares que se ven drásticamente deteriorados por culpa del calentamiento global. O mejor dicho por culpa de la irresponsabilidad humana y las industrias extractivistas.

Oceanos contaminados, especies extintas, glaciares derretidos. También selvas y bosques despoblados muestran las imágenes. Sin duda, la cara más triste del #10yearschallenge.

The only 10 year challenge that really matters. #10yearchallenge #ClimateChengeisReal #ThereisnoPlanetB #Glacier #Sealevel pic.twitter.com/ULLpis05go

— Heinrich Böll Stiftung Islamabad – Pakistan (@hbsislamabad) January 16, 2019