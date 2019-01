Georgie Navarro no va este año para las Fiestas de la Calle San Sebastián

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge Navarro Suárez criticó el martes el costo de las Fiestas de la Calle San Sebastián, por lo que dijo que este año no participará del tradicional festejo.

Metro Puerto Rico Revelan los detalles de las Fiestas de la SanSe Municipio de San Juan aumenta la inversión de las fiestas para reforzar las medidas de seguridad, mientras promete una rica oferta cultural en el tradicional evento que comienza mañana

“No voy a participar este año porque no voy a seguir patrocinando el despilfarro de la alcaldesa. Para mí ha sido un despilfarro de fondos públicos de parte de la alcaldesa Carmen Yulín… Yo he sido consistente en señalar la arrogancia y la actitud de ella de no utilizar los fondos públicos de una forma razonable”, señaló Navarro Suárez en entrevista radial (WKAQ).

En una comunicación escrita, el legislador alegó que la crisis económica ha llevado a la alcaldesa a dejar de prestar servicios básicos a los residentes de la capital y a los empleados municipales a tener que recurrir al tribunal para obligarla a cumplir con compromisos laborales como el bono de navidad.

Alegó que por ejemplo, se han extendido contratos por música y montaje que rondan los 500,000 dólares a los que se le suma el pago de comisiones de 10 por ciento y pagos por más de 25,000 dólares en cada uno de los montajes. También señaló tres contratos de servicios profesionales extendidos a la productora Ivonne Class de entre 125,000 y 150,000 dólares cada uno, por servicios de producción.

El lunes, la alcaldesa mencionó que el costo del evento es de 1.9 millones de dólares, de los que 500 mil dólares son de auspicios privados. De esa cantidad, explicó que se recupera 1 millón de dólares por lo que el costo final rondaría los 400 mil dólares.

“Bajo la pasada administración del alcalde Jorge Santini la inversión municipal por evento era solamente de alrededor de 45,000 dólares porque el equipo de Jorge trabajaba con tiempo, con responsabilidad y con sus buenas relaciones con la empresa privada, auspicios para cada uno de los eventos por plaza o por “spot” y el evento corría casi por completo con inversión de la empresa privada. Esta pequeña inversión era el pago por el costo de la parte de la inauguración del evento y se hacía para cubrir los gasto de grupos culturales y de las actividades protocolares del primer día”, detalló el representante.

“Nos gustaría escuchar la posición de la Contralora de Puerto Rico sobre este mal gasto y de la legislatura municipal de San Juan”, emplazó Navarro, también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Finalmente, el representante dijo que bajo ningún concepto el se opone a la tradición cultural de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián y que su oposición es al alegado malgasto y despilfarro de casi dos millones de dólares en el evento “por la incapacidad de la alcaldesa en generar fondos de la empresa privada y por manejar la ciudad como si fuera su chequera personal para beneficiar a su amiguitos y amiguitas”.