Buscarán piezas para patrullas en vehículos decomisados

La Administración de Servicios Generales (ASG) persigue generarle un ahorro de entre $300 mil y $500 mil al Negociado de la Policía de Puerto Rico, permitiéndole recuperar piezas de vehículos decomisados de la propia flota de la Uniformada para la reparación y el mantenimiento de los que aún se encuentran en uso.

“Los vehículos de la Policía de Puerto Rico que ya han sido decomisados, ya están sacándole piezas —retrovisores, bumpers, cualquier pieza que sea útil para un vehículo actual de la Policía—, que puedan usar esa pieza de ese vehículo que iba a un proceso de chatarra, para darle un mantenimiento al vehículo actual de la Policía”, explicó el administrador de la ASG, Ottmar Chávez Piñero, en entrevista exclusiva con Metro.

De acuerdo con Chávez, actualmente hay entre 800 y mil vehículos de la Policía decomisados, distribuidos en lotes de la ASG y de la propia Uniformada, en Caguas, Manatí y Mayagüez. Además, indicó que la ASG ha removido automóviles que estaban decomisados, pero que permanecían estacionados en cuarteles a través de la isla.

“En los últimos años, hemos visto un incremento de vehículos de la Policía en los cuarteles, que estaban decomisados, pero que no se habían removido”, dijo, aunque no hubo un número certero respecto a este particular.

El secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, sostuvo que la iniciativa de ASG permitirá a la Policía liberar parte de su presupuesto para atender necesidades urgentes en la lucha contra la criminalidad. También estimó que el nuevo proceso le permitirá al Negociado reparar vehículos de forma rápida.

“En el pasado, se dañaba un vehículo —una patrulla—, tenías que hacer la orden de la pieza, esperar que llegara para que ese vehículo pudiera salir de nuevo a funcionar operacionalmente. Ahora tienen un inventario de piezas disponibles, o sea, que lo pueden reparar rápidamente o hacerlo preventivo como mantenimiento, y ese oficial va a tener la patrulla disponible en un tiempo récord”, aseguró.

“Si es prevención, dentro de la misma semana operacional ya el carro está disponible. En términos de reparación, depende de la pieza y del nivel de reparación, pero se reduce en más de 50 % el tiempo que tardaba antes”, indicó Maldonado.

La resolución se firmó el 3 de diciembre de 2018 y durante las pasadas tres semanas el proyecto ha generado $50 mil en ahorros a la Policía, indicó el administrador de la ASG.

Un agente de la Policía que prefirió no ser identificado vio la iniciativa con buenos ojos y relató a Metro la situación que se vive en los cuarteles a través de Puerto Rico, respecto a las patrullas en uso y desuso.

“En un cuartel, por ejemplo, hay diez patrullas. De esa flota de diez patrullas están juntas las que funcionan y las que no funcionan. Ponle que, de esas diez, sirvan como unas cuatro, porque o le falta una pieza o no tienen aire (acondicionado), las gomas, los frenos, y no hay dinero para reparar esa patrulla cuando, en ocasiones, con una patrulla pueden arreglar otra, pero no lo permiten, no permiten que usen piezas de una para arreglar otra”, expresó. El oficial, con alrededor de 15 años en la Uniformada, afirmó que “siempre ha habido ese problema”.

Según Chávez, dicha resolución tiene vigencia hasta febrero, pero evalúan la posibilidad de extenderla. Respecto al ahorro proyectado, explicó que “es un estimado que hicimos como parte de este proyecto, basado en los vehículos de la Policía que tenemos en estos lotes, un estimado de las piezas que sabemos que los policías pueden usar”.

La iniciativa es parte de un “operativo contra la chatarra” que realiza la ASG, que busca generar fondos a través de la venta de los neumáticos de los vehículos gubernamentales decomisados en su poder, así como la venta de metal extraído de esos vehículos; y reducir el impacto ambiental al liberar el espacio en los lotes.

Añadió que considera extender la iniciativa a una segunda fase, para la reutilización de las piezas óptimas para su uso también para los vehículos del resto de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. La resolución prohíbe la remoción o el traspaso de piezas de vehículos de motor que hayan sido declarados pérdida total y que han sido reclamados por el seguro.

