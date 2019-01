Rosselló Nevares realiza siete nombramientos a su equipo de trabajo

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizó siete nombramientos de mujeres a diversas posiciones en su equipo de trabajo.

“Hoy continuamos reforzando nuestro equipo con mujeres que han estado disponibles para aceptar nuevos retos y ayudarnos en la agenda de transformación de Puerto Rico. Agradezco la disponibilidad de cada una para asumir este reto que estoy seguro cumplirán con la mayor responsabilidad y compromiso”, expresó el primer ejecutivo.

Estos siete nombramientos de mujeres se unen a la designación que el primer ejecutivo realizó el pasado viernes de la doctora Beatriz Zayas como comisionada del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública.

El primer mandatario recomendó y sometió ante la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras y Transportación el nombramiento de Rosana M. Aguilar, como directora ejecutiva de dicha autoridad. La nombrada es ingeniera civil con más de 15 años de experiencia en permisos, administración, gerencia de proyectos, ingeniería y construcción.

Carlos Contreras Aponte, era el director de la ACT y ahora se mantendrá como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Aguilar posee un bachillerato de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Como parte de su trayectoria profesional, Aguilar laboró como subdirectora ejecutiva y secretaria auxiliar interina en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

Además, Aguilar laboró por seis años como directora regional de infraestructura para la región del oeste de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La recién designada directora ejecutiva también laboró en el Departamento de Transportación y Obras Públicas como subsecretaria de Asuntos Federales y como directora regional de Mayagüez.

De otro lado, el gobernador anunció que estará nominando al puesto de inspectora general a Ivelisse Torres Rivera, quien posee una maestría en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y un segundo grado en Recursos Humanos. También posee un bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico.

Este nombramiento requiere el consentimiento de Cámara de Representantes y el Senado, y se someterá luego de que comience la sesión legislativa para su evaluación, por lo que no será nombramiento en receso.

Torres Rivera de igual forma continúa como comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP).

Desde el 2013, Torres Rivera es auditora certificada en Controles Internos por The Institute for Internal Control Auditors. Desde el 2014 es auditora especializada en el área de fraude, certificada por The Association of Certified Fraud Examiners.

Además, laboró como asesora legislativa de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Transportación e Infraestructura del 2007 al 2011.

También, en el 2012 trabajó como auditora y examinadora de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.

Durante dichas auditorías obtuvo amplio conocimiento en las estructuras de controles internos, y en regulaciones estales y federales que aplican a las instituciones, así como en el marco regulatorio gubernamental.

Mientras, para la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), el primer ejecutivo nombró como administradora en propiedad a Surima Quiñones, quien ocupaba el cargo de forma interina desde agosto del año pasado.

Quiñones, posee un juris doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un bachillerato en Empresas de la misma institución.

De enero de 2017 al pasado agosto, fue directora del Departamento Legal del Departamento de la Familia. Previo a esto se destacó en la práctica privada tanto en el foro estatal como en el federal.

Además, el gobernador nombró en receso a la licenciada Sandra Torres como directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

Torres continuará como presidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET).

La nueva directora comenzó su carrera profesional como abogada en la Compañía Telefónica de Puerto Rico. También, se desempeñó como jueza y profesora de derecho en la Universidad de Puerto Rico.

Entre el 2009 al 2015, Torres presidió la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, cargo al que fue confirmada por el Senado de manera unánime.

Torres trabajó en erradicar el hurto de cobre en Puerto Rico, dirigiendo el Comité Interagencial para combatir este problema. Se destacó además por establecer el Grupo de Trabajo de Banda Ancha y se inauguraron durante ese periodo 25 centros de Internet y 36 plazas wifi en Puerto Rico.

Ha sido reconocida como experta en el campo de las telecomunicaciones; entre estos, recibió el premio Go Green Innovation el 16 de octubre de 2012.

Asimismo, el primer ejecutivo nombró a Glorimar Ripoll Balet como principal oficial de Informática del Gobierno. La recién nombrada también continuará sus labores como principal oficial de Innovación.

Ripoll Balet posee un bachillerato en Ciencias con concentración en Tecnologías de Información, Economía e Investigación y también tiene una maestría en Ingeniería. Ambos grados son del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Se desempeñó como arquitecta de Sistemas de Informática, liderando un innovador rediseño de la infraestructura tecnológica de uno de los principales bancos de Puerto Rico. Además, analizó los servicios y datos para crear módulos de software que unifican los datos transaccionales y colaboró con el proyecto de desarrollo de la primera cuenta bancaria completamente electrónica.

En la actualidad, Ripoll Balet es miembro del Consejo Educacional de MIT, miembro del Entrepreneur Organization y pertenece a la Junta Asesora de Women Who Lead.

También, Rosselló Nevares anunció que la nueva secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) será María R. Cintrón Flores, quien hasta el momento se desempeñaba como directora de la Oficina de Permisos del Municipio de Guaynabo.

Cintrón Flores posee un bachillerato en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

Asimismo, trabajó en la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura como coordinadora de proyecto y gerente para el Programa de Revitalización de Malecones y Poblados, que incluye a los municipios de Arroyo, Naguabo, Patillas, Salinas, Santa Isabel, Cataño, Boquerón y Lajas.

Por otra parte, el primer ejecutivo nombró a Carmen M. Colón como directora ejecutiva de la Oficina del Voluntariado.

Colón posee un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y posee experiencia en labor gubernamental, tanto en la rama judicial como en la ejecutiva.

Desde el 2017 laboró como subdirectora de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe de La Fortaleza.

Durante 5 años, trabajó como directora del grupo de trabajo de SIDA de Asistencia Médica de Emergencia (EMA, por sus siglas en inglés) en San Juan, en la provisión de servicios mediante la Parte A de la Ley federal Ryan White Care.

También laboró como coordinadora de San Juan para la Junta de Planificación del EMA en la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El primer ejecutivo agradeció la labor que realizaron en sus diferentes puestos a Nitza Irizarry Algarín, quien dirigió la OATRH; a Iliana Malaret Yordán, quien era directora ejecutiva de la Oficina del Voluntariado; a Luis Arocho, quien fungió como principal oficial de Informática; y a Carlos Contreras Aponte, quien dirigía la ACT y ahora continúa sus labores como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.