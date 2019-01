Yulín no intervendrá con quienes fumen marihuana en las SanSe

El municipio de San Juan no intervendrá contra los ciudadanos que posean una onza o menos de marihuana durante las fiestas de la Calle San Sebastián, tras una ordenanza firmada por la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz.

La ordenanza No. 14 del 2018-2019 establece que los recursos de la Policía Municipal no serán destinados para aprender a ciudadanos que posean esta sustancia controlada que a nivel federal es ilegal.

“Ayer yo firmé la ordenanza que dice que Policía Municipal en la utilización máxima de sus recursos no va a estar interviniendo con personas que tengan una onza de marihuana o menos. Eso no quiere decir que se intervenga por otro. Si usted tiene una botella de cristal, que no son permitidas en las fiestas de la calle, pues se va a intervenir con usted. Si usted es menor de edad y está consumiendo cualquier tipo de alcohol se va a intervenir con usted”, sostuvo la alcaldesa en el programa Dígame la verdad por Radio Isla 1320 a la pregunta directa sobre si intervendrían con personas que consuman marihuana en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Cruz aseveró, además, que extenderá a la Asamblea Municipal de San Juan una nueva ordenanza para que la Uniformada tampoco intervenga con las peleas de gallos. A finales de diciembre, luego de una legislación federal, esta actividad quedó prohibida en Puerto Rico.