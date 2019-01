Rosa Emilia: La criminalidad está como está porque EE.UU. no da recursos

La fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo el jueves, que la criminalidad en Puerto Rico está así porque el gobierno de los Estados Unidos no les ha dado recursos para atajar la ola criminal que arropa al país en el inicio del año 2019.

“Porque todavía nosotros no tenemos los recursos que se tienen en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez Vélez a preguntas de la prensa.

“Yo les pido que tengan paciencia porque la comisionada residente está haciendo los pedidos”, añadió.

Además, sostuvo que si el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera renuncia a su cargo, entonces sí habrá una crisis en materia de seguridad en la isla.

“Claro que sí (apoyo la permanencia de Pesquera). Es una persona que si la perdemos, entonces sí tenemos una crisis”, dijo Rodríguez a la prensa.

Diversos sectores han reclamado la salida de Pesquera ante cuestionantes por sus ejecutorias al mando del DSP.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron a su llegada a la Fortaleza para participar de una reunión con el gobernador, Ricardo Rosselló para atender la situación criminal en la isla que ha dejado cerca de una veintena de asesinatos en los primeros días de 2019.

A la reunión también fueron citados el jefe del Negociado de Investigaciones en la isla (FBI por sus siglas en inglés), Douglas Leff y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, entre otros.

La fiscal federal resaltó el trabajo en conjunto entre agencias estatales y federales, así como el fortalecimiento de iniciativas que ya existen.

“Estamos trabajando en conjunto y haciendo unas iniciativas, desarrollando y ampliando las que ya tenemos. Yo traje casi todo mi equipo de trabajo que trabaja en crímenes violentos, precisamente cada uno de ellos tiene un área que están trabajando. Estamos trabajando en conjunto con la oficina del señor Pesquera y las otras agencias federales”, dijo.

“El señor Pesquera fue a nuestra oficina esta semana y nos presentó una iniciativa que me estuvo muy importante que se desarrolle y la vamos a hacer en conjunto. Me parece que es una idea extraordinaria y me parece que eso va a ayudar mucho. Estamos trabajando mucho con ‘Trigger Puller’ que es una iniciativa nuestra de impacto que también lo hacemos con los ‘strife forces’ de la Policía. Me parece que ambos van a funcionar”, sostuvo al indicar que la iniciativa está dando frutos.

Rodríguez detalló esta iniciativa “Trigger Puller” consta de identificar a aquellas personas que se dedican a balaceras con armas largas.

“Estas personas son todos parte de gangas de narcotráfico. El sistema que nosotros tenemos es que tiene un problema en Puerto Rico. si estuviéramos al lado de Cánada, no tendríamos este problema. Estamos en el mismo medio entre el Atlántico, Suramérica y Norteamérica. El estado de Puerto Rico no va a cambiar hasta que no podemos moderar este narcotráfico. Si tuviéramos más recursos federales, eso también nos ayudaría. Quiero avisar que me voy a estar reuniendo con la comisionada residente la semana que viene porque ella está llevando unos esfuerzos extraordinarios para obtener más recursos”, explicó.

Sobre el asunto de la protección fronteriza, Rodríguez señaló que “el presidente (Donald Trump) tiene sus ideales y sus intereses de que se haga un pared en la frontera del suroeste pero también necesitamos otros esfuerzos para nosotros. Nosotros somos la frontera más al sur de Estados Unidos, que es parte de Estados Unidos. Así nos deben reconocer”.