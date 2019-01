Piden ordenanza para que Policía Municipal no intervenga con peleas de gallos

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo el jueves que solicitará a la Legislatura Municipal la aprobación de una Ordenanza para que la Policía Municipal no intervenga en las peleas de gallos, hasta el momento prohibidas por ley federal. La prohibición entrará en vigor el próximo año.

“Yo le he pedido al presidente (Marco Antonio Rigau) que haga exactamente lo mismo en el mes de enero o febrero con las peleas de gallos. En San Juan no vamos a utilizar recursos municipales para ir a buscar a un gallero que esté participando de una pelea, no. Eso no va a pasar en San Juan", dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

“Uno puede estar a favor o en contra y tal vez se puede hablar de reglamentación adicional. Pero al final los que tenemos que tener control sobre eso somos nosotros, no el gobierno federal", añadió.

Cruz Soto mencionó además que firmará la Ordenanza que dice que la Policía Municipal no va a procesar a ninguna persona por posesión para uso personal de una onza o menos de marihuana.

En cuanto a la demanda entablada por el empresario José González Freire en el Tribunal Federal en contra del reglamento comercial para las Fiestas de la Calle San Sebastián, lo atenderá su abogado. González Freire radicó una demanda similar para las fiestas pasadas.

“Yo no voy a perder el tiempo en asuntos legales que en nada representan lo que son las Fiestas de la Calle San Sebastián. Eso lo atenderá en el Tribunal Federal el licenciado Charlie Hernández", sostuvo.

"¿Pero eso ya no había sido materia de demanda en la edición pasada?", se le preguntó.

"Bendito, es que hay gente que tropiezan con la misma piedra", contestó.

Cruz Soto adelantó que en esta edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián habrá la mayor cantidad de cámaras de seguridad.

“Tendremos 268 cámaras. Así que usted llegará a un sitio que estará altamente custodiado donde vamos a estar grabando", expresó.

Las expresiones de la alcaldesa se dieron luego de culminada una actividad en la cual el Municipio de San Juan traspasó el terreno que ubica el Arboreto Parque Doña Inés María Mendoza a la Fundación Luis Muñoz Marín. Esto como parte de la conmemoración del 111 natalicio de la exprimera dama.