Alejandro García Padilla pide legalizar todas las drogas en la isla

El exgobernador Alejandro García Padilla se expresó a través de sus redes sociales a favor de la descriminalización de todas las drogas en Puerto Rico como modelo para combatir la criminalidad que arropa al país.

"Desde hace 50 años se declaró estado de “Guerra contra las drogas”. Enfrentemos la verdad: eso no ha funcionado. Ese modelo fracasó. Si era una guerra, se perdió", mencionó García Padilla en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

El exmandario aseguró que "los narcotraficantes están en ese negocio por dinero. Si se descriminaliza el producto, se les acaba el guiso y si se quiere, como en algunos estados de Estados Unidos, drogas como la marihuana se permiten recreacionalmente y han generado tanto dinero al erario que los servicios del estado han aumentado y mejorado. Eso, legalizar la marihuana recreacionalmente, se debe hacer también". Al tiempo en que mencionó cómo este modelo se ha implementado en países de Europa como Portugal y los "resultados son contundentes".

"En primer lugar, no propongo que se estudie descriminalizar sólo de la marihuana, sino todas las drogas", indicó el expolítico.

Sobre su gesta mientras estuvo bajo su cargo como Gobernador de la isla, García Padilla destacó el logro de su gobierno de haber dado el paso a la aprobación de la marihuana para uso medicinal, sin embargo reconoció que "debí hacer más".

"¿Y por qué esto no se puede hacer en Puerto Rico? La respuesta es que se puede hacer pero hay falta de voluntad política. Lo propuse para comenzar con la marihuana y lo logramos en cuanto a medicarla se refiere. No me excuso; debí hacer más", dijo.

"Tenemos que descriminalizar las drogas si queremos tener el resultado que queremos. Tenemos la suerte que ya otros hicieron el experimento exitosamente. Si no despenalizamos las drogas, continuaremos teniendo el mismo resultado que hasta ahora, con mayor o menor variación. Esta es la alternativa que ha funcionado en otros lugares", manifestó el exgobernador.

Las expresiones del exmandatario se hacen eco a las de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien en el día de ayer propuso en la reunión multisectorial de seguridad, la legalización de la marihuana como una de las soluciones para combatir la criminalidad.