Más maestros evalúan posibilidad de jubilarse

La cantidad de maestros que ha evaluado la posibilidad de acogerse a la jubilación ha aumentado.

Así lo evidencia el aumento en visitas al Sistema de Retiro de Maestros (SRM) para servicios, cuya cifra se triplicó en noviembre y aunque se redujo en diciembre, el número se mantuvo mayor a lo promedio.

Según el director ejecutivo del SRM, Armando Rivera, en el mes de noviembre hubo un promedio diario de 450 a 500 maestros que iban en busca de algún tipo de servicio, lo que incluye orientarse sobre el retiro.

“Fue algo fuera de lo común, se triplicó la asistencia que se le dio a los maestros en orientación, porque estaban indecisos sobre muchas cosas”, explicó Rivera al aclarar que la Ley 106 garantiza las pensiones a los retirados, al igual que a aquellos activos bajo la Ley 91. Atribuyó el alza en noviembre a “la incertidumbre, la Asociación habló cosas cuando ellos hablaron de Cofina”.

Explicó que, en diciembre, la cifra disminuyó a 250 y 300 personas diarias. Sin embargo, el promedio frecuente es de 100 a 160 personas. “No todos fueron a orientación, muchos de ellos vienen a buscar servicios, certificaciones de préstamos, de pensiones, entre otras”, aclaró el funcionario.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, explicó que hay muchos maestros motivados a irse del sistema público.

“El número no lo tengo exacto. Sí es una gran cantidad (los que contemplan retirarse), porque el 65 % de los maestros tiene sobre 40 años y muchos cualifican para un retiro. Los que no, tienen más de 25 años de servicio y se irían con el 1.8 %”, planteó Díaz. Reafirmó que la Junta de Control Fiscal propone que los maestros con más de 40 años pasen a un programa de contribución definida y “les quitarían el beneficio de la pensión”. “Eso los ha motivado a solicitar el retiro, pero eso no se ha aprobado porque la Legislatura tiene que pasar sobre eso, pero hay la amenaza y, además, las condiciones de trabajo no son las mejores, lo que los motiva a querer irse”, añadió.

Mientras, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, advirtió que se esperará un aumento en la cantidad de maestros que se jubilarán en mayo y junio. Señaló a Metro que las cifras tan altas “dejan saber cómo se sienten los maestros en el sistema público”. Hizo un llamamiento a que los docentes se reúnan el próximo miércoles 16 de enero frente al Tribunal Federal para protestar en contra del plan de ajuste de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que según denunció, dejaría con menos dinero al pueblo para el pago de pensiones.

Rechaza éxodo de maestros

En entrevista con Metro, la secretaria de Educación, Julia Keleher, rechazó que haya una salida masiva de maestros. “No tenemos ninguna información de que vaya a haber un éxodo así gigante de maestros”, señaló al explicar que, usualmente, al año es 1,200, como mucho.

“Hubo en algún momento una preocupación con algo de Retiro, eso se desmintió cuando Christian Sobrino clarificó que no hubo ningún cambio con los retiros de los maestros”, explicó.

Señaló que el aumento se trató de “una preocupación innecesaria que tenía la gente porque surgió de algún lugar de que cambió algo con Retiro; no hay ningún cambio con Retiro”.

Te podría interesar: