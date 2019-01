Fondos de reserva del plan Vital durarán hasta el 31 de enero

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, confirmó ayer que la reserva de $180 millones para operar el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico bajo su nuevo modelo —Vital—, cuenta con fondos hasta el 31 de enero.

“Aquí no hay un caos, aquí no se va a colapsar el sistema de salud en ninguna forma”, afirmó Ávila ayer durante una entrevista radial con NotiUno 630, en respuesta a una publicación que hiciera Metro sobre el retraso en la aprobación por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS en inglés).

En declaraciones escritas a este medio, la directora ejecutiva había expresado que “el cierre del Gobierno federal ha producido un retraso adicional en el proceso de aprobación”. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada, cuando Elaine Kanellis, asesora de medios de CMS, indicó a este medio que “sus programas no se ven afectados por el cierre parcial del Gobierno”. “CMS está financiado hasta el 30 de septiembre de 2019”, afirmó.

No obstante, en la entrevista radial, Ávila sostuvo sobre la supuesta relación entre el cierre del Gobierno y el retraso que “no lo planteamos categóricamente”.

“El mensaje es que no hay alarma, no hay por qué alarmarnos, tenemos las garantías. Estos son procesos ordinarios que toman un poco de tiempo, pero no ha pasado nada extraordinario más allá de que hemos cambiado un modelo de salud regionalizado, que no permitía la competencia”, manifestó, al tiempo que reiteró que esperan la aprobación en cualquier momento para solicitar un reembolso de los gastos retroactivo al 1.o de noviembre.

En febrero de 2018, el Gobierno federal aprobó $4.8 millones aproximadamente en fondos de Medicaid para Puerto Rico. Es decir, que el dinero ya está asignado, pero, sin la aprobación de los CMS al nuevo modelo de salud del Gobierno, no pueden desembolsarse.

Atentos en hospitales

Mientras tanto, los hospitales a través de la isla se mantienen atentos a lo que pueda suceder.

“Nosotros hablamos constantemente con ASES, pero no hemos tenido esta conversación específica porque no se ha planteado todavía como un problema inminente”, dijo a Metro el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá Cortés.

El líder de la Asociación indicó que, en el peor escenario, si ASES no recibiera una aprobación por parte de CMS, sería incierto el futuro de la reforma de salud y los servicios que se ofrecen a los beneficiarios de este plan.

“Los hospitales y todos los proveedores (de servicios) van a poder seguir recibiendo (pacientes de Vital) en la media en que paguen por eso, porque si no pagan, ¿cómo vas a servir por un tiempo prolongado si no vas a tener el dinero para pagar los medicamentos, los empleados para atenderlos? Eso es una situación hipotética, estamos contando con que eso se apruebe”, expresó.

