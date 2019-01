Denuncian caos en terminal de lanchas de Vieques y Culebra

Un ciudadano denunció a Metro el problema que hay en el terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en Ceiba con el traslado de los pasajeros a las islas municipios. El hombre residente de San Juan, quien compró su boleto a tempranas horas de la mañana para el segundo viaje de las 9:30 a.m. a Vieques, permanecía a la espera junto a su esposa en el puerto a eso de las 4:00 de la tarde, esto debido a que la única lancha de carga que hay había salido a recargar diésel a eso de las 11 a.m. y todavía no había regresado.

Según el ciudadano, la respuesta del personal de ATM es que la lancha salió a "abastecerse de combustible, y que no saben donde está". Luego le informaron que la lancha partiría a la 1:00 p.m., pero más tarde cambiaron la versión y le comentaron que "ahora dijeron que pudiera estar saliendo cerca de las 6:00 de la tarde".

Además el pasajero detalló que en el puerto se encuentran policías que acudirían a ofrecer seguridad en el festival de Reyes que se celebra en ambos municipios, y que estaban programados para salir a las 4:00 de la mañana. También camioneros que transportan alimentos congelados.

En cuanto a las condiciones en las que se encuentran las facilidades, el ciudadano denunció que el lugar no está debidamente rotulado, que hay una sola fila para ambos municipios, no hay vallas de seguridad, falta de sanitarios, y que el personal no orienta bien a los pasajeros. "Hay desinformación y siguen vendiendo boletos de carga".

Actualmente en el terminal hay unas 50 personas esperando en el área de carga, junto a seis camiones y varias patrullas de la policía.

La fuente de Metro indicó también que el personal aseguró que tienen unas lanchas rentadas, pero que las mismas no pueden pararse en los puertos porque no dan con las medidas.