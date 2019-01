Ingeniero jefe explica trabajo de detección de superficie lunar de sonda china

La sonda, que comprende un módulo de aterrizaje y un vehículo móvil, aterrizó a las 10:26, hora de Beijing, en el área de aterrizaje preseleccionada, lo que convierte a China en el primer país en aterrizar una sonda en el otro lado de la luna, dijo la Administración Nacional Espacial de China (CNSA). "Primero tenemos que averiguar el ángulo de aterrizaje de la sonda después de su aterrizaje y en qué dirección se inclina. Luego haremos un plan de cómo el rover debería abandonar el vehículo de aterrizaje. Chang'e-3 aterrizó en un terreno relativamente plano, mientras que Chang'e-4 podría ser más complejo. El móvil de la sonda Chang'e-4 podría no dejar el aterrizaje tan bien ", dijo Xie.Después de que la sonda Chang'e-4 aterrizó, el personal de observación y control en el suelo controlaría el vehículo móvil para moverse hacia la superficie lunar y enviar imágenes del vehículo de aterrizaje en diferentes posiciones. Estar al otro lado de la luna hizo que el trabajo del rover fuera un reto."Especialmente para algunos problemas relacionados con el satélite de retransmisión, debemos pensar qué podemos hacer si no hay algún error en el enlace de retransmisión. También debemos pensar en las medidas que debemos adoptar si el terreno no es bueno "en el lugar de aterrizaje, o si hay algo junto a la sonda que podría bloquear la luz", dijo Xie. Video: AP.