NASA publica las primeras fotos del objeto espacial más lejano

Una sonda espacial de la NASA, que viaja a 6.440 millones de kilómetros (4.000 millones de millas) de la Tierra, envió sus primeras imágenes cercanas del objeto espacial más lejano que haya sido explorado.

Ultima Thule, como ha sido bautizado el diminuto objeto helado, es un cuerpo alargado de unos 32 kilómetros (20 millas) de longitud, que consiste de dos esferas fusionadas.

New Horizons, la sonda que envió fotos de Plutón hace 3½ años, pasó junto al misterioso objeto a inicios del Año Nuevo. Está a 1.600 millones de kilómetros (1 millón de millas) más allá de Plutón.

El científico Jeff Moore dijo que las dos esferas se formaron cuando pequeños fragmentos se unieron en el espacio miles de millones de años atrás, causando que estas dos se acercaran en espiral y se fusionaran.

Ultima Thule parece tener un color rojizo como el ladrillo. Los científicos dicen que no se ven cráteres de impactos en las nuevas fotos.

#UltimaThule used to be 2 separate objects. It likely formed over time as a rotating cloud of small, icy bodies started to combine. Eventually, 2 larger bodies remained & slowly spiraled closer until they touched, forming the bi-lobed object we see today: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/FwWDAaAdey

After flying by the most distant object ever explored, @NASANewHorizons beamed back the 1st pictures & science data from #UltimaThule. This data is helping us understand how planets form — both those in our own solar system & those orbiting other stars: https://t.co/cp8lE03Cl5 pic.twitter.com/CUaOK1LZBG

— NASA (@NASA) January 2, 2019