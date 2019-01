Jenniffer González traza sus prioridades para el 2019

Jenniffer González destacó que su agenda en la capital federal para el año 2019 estará centrada en agilizar el desembolso de millones de dólares en fondos destinados a Puerto Rico, por concepto de reconstrucción tras el paso del huracán María.

Además la funcionaria aseguró que prevalecerá ante una contienda electoral contra Carmen Yulín Cruz, ejecutiva municipal de San Juan.

"El año pasado fue un año de muchos retos. Obviamente, luego del huracán (María) si ha habido algo que ha cambiado la manera de Puerto Rico accionar ante el Congreso ha sido antes y después del huracán", expresó González en entrevista telefónica con Metro desde Orlando, Florida donde despidió el año rodeada de amigos y familiares.

Precisamente, como consecuencia del devastador ciclón el Congreso federal asignó a la isla un paquete de ayudas que componen $20 mil millones en fondos del Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) CDBG-DR que incluyen $18 millones para desarrollo comunitario y $2 mil millones para la restauración del sistema eléctrico.

A esto se suman $2.6 mil millones para obras del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, catalogada por González como la asignación más grande en la historia de dicho cuerpo militar.

"Ahora yo tengo que lograr que los fondos que ya asignamos a Puerto Rico se desembolsen y para eso ya hemos comenzado las gestiones con las agencias federales", indicó González.

"¿Por qué ha demorado tanto el desembolso de estos fondos?", preguntó Metro.

"Ese ha sido el gran reto para mi y para el gobernador. Muchas de estas asignaciones le exigieron al gobierno de Puerto Rico. Poca gente tiene conocimiento de los trámites. El gobierno federal tiene que disponer de las guías y de ahí se crea un proceso burocrático que existe para cumplir con la legislación federal y eso toma tiempo", explicó.

Uno de los requisitos impuestos por las agencias federales ha sido la adquisición de más personal de divisiones específicas para trabajar con el manejo de los fondos por la alta cantidad de dinero que se estará desembolsando.

La comisionada confirmó a Metro que en diciembre pasado el gobierno de Puerto Rico cumplió con la contratación del personal y el establecimiento de esta oficina en el Departamento de la Vivienda. "Ahora se espera que la oficina y el personal que se contrató cumpla con los requisitos federales", comentó González y agregó que otros estados como California y Florida tienen que cumplir con los mismos requisitos.

Según González, la isla ya recibió unos $1,500 millones en fondos de vivienda. Para la comisionada esto se debe a la gestión realizada por Pamela Patenaude, la exsubsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) quien renunció el pasado mes de diciembre.

"Pam es una persona que ayudó a derribar muchas barreras administrativas para que se pudieran cumplir la transferencias de los primeros fondos. Pam era la champion más grande que teníamos. Tenemos contacto directo con la oficina del secretario de vivienda federal y el reto mayor va a ser conseguir una persona que tenga la misma determinación", dijo.

González también tuvo una baja en su equipo de trabajo, con la salida de Luis Bacó, el jefe de Staff de la oficina de González en el Congreso.

"Esto es natural en cualquier proceso de oficina y más cuando uno se enfrenta a un nuevo Congreso. Ya yo renové mi plantilla en el Congreso, traje una nueva chief of staff, Gabriella Boffelli, conocida por trabajar de manera bipartita", informó.

Boffelli estaba al mando de la oficina de Asuntos Legislativos de Ileana Ros Lehtinen, congresista republicana saliente por el estado de la Florida.

¿Ahora que los demócratas tienen control en la cámara federal, esto cambiará la forma de allegar fondos a la isla?, cuestionó este diario.

"No, en lo absoluto. Todos mis proyectos son radicados de manera bipartita, así que yo voy a seguir haciendo mi trabajo, nosotros logramos estas asignaciones históricas para Puerto Rico bajo una Cámara republicana y tengo la misma expectativa de lograr la cantidad de fondos para seguir ayudando a la isla", dijo.

En ese sentido, González considera a los congresistas José Serrano, Darren Soto, Stephanie Murphy, Steny Hoyer y Nancy Pelosi como sus mejores aliados en el lado demócrata y Kevin McCarthy, Rick Scott y Marco Rubio en el ámbito republicano.

El status también será parte de la agenda en el 2019. La comisionada adelantó que radicará un proyecto de status en el Senado, pese a que no contó con el aval esperado en la Cámara.

"Volveré a radicar un proyecto y en esta ocasión será en el Senado. Seguiré buscando la solución del estatus por distintas vías: por la vía legislativa, por la vía judicial y por la vía, obviamente por las organizaciones internacionales", puntualizó.

Muchos alegan que la consulta del 2017 está empañada porque el pueblo realizó un boicot, ¿por qué insisten en tomar el resultado de este referéndum como referencia?

"La oposición siempre va a buscar cualquier excusa para restarle méritos a la opinión del pueblo. Las elecciones se ganan con la gente que vota, no con la gente que se queda en las casas", señaló.

En cuanto a la rama de salud, González afirmó que su logro emblemático fue evitar el "precipicio" fiscal del sistema de salud, inyectando $4,900 millones en fondos federales. "Este se hizo cien por ciento de pareo al programa de gobierno federal, siendo la cantidad más importante de fondos", afirmó.

En términos contributivos y de desarrollo económico, la comisionada subrayó que la inclusión de Puerto Rico al proyecto de Zonas de Oportunidades ha sido su aportación más grande.

Ante una posible contienda electoral contra la alcaldesa de San Juan por la comisaría residente en Washington, González prevé que prevalecerá.

"Yo aspiro a la reelección (por la comisaría residente). El Partido Popular tendrá sus respectivos candidatos. A mi no me quita el sueño ninguno de los candidatos, ellos se tendrán que enfrentar a mi en unas elecciones generales para el 2020. La persona que me mencionas, (Carmen Yulín Cruz) cada quincena cambia para donde va, a veces para la gobernación, a veces para Washington", aseveró.

"El que sea el candidato oficial del Partido Popular y del resto de los partidos se enfrentarán a mi en una elección en el 2020 y yo como siempre he hecho con el favor del pueblo, prevalece gracias a las gestiones que hemos estado haciendo", apuntó González quien también aspira a una reelección a la candidatura para la primera vicepresidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Cruz ha sido una figura principal dentro del partido Demócrata, ¿no le preocupa el alcance que pueda tener de cara a unas elecciones generales?

"No me preocupa en lo más mínimo, vuelvo y te digo, el pueblo de Puerto Rico sabe dónde hemos estado los que hemos estado trabajando, mis resultados son evidentes en estos dos años. Siendo una legisladora novata he logrado la mayor cantidad de fondos federales para Puerto Rico en su historia, legislación en todas las áreas, así que el candidato que sea del Partido Popular se tendrá que enfrentar a mí y yo estoy lista para enfrentar a cualquier candidato que me vaya a retar", concluyó.

Cruz, por su parte, ha manifestado que el 22 de marzo de este nuevo año anunciará su candidatura para el 2020.