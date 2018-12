¡Felicidades! Ya llegó el año nuevo 2019

¡Llegó el nuevo año! De parte del equipo editorial y todos los demás departamentos de Metro Puerto Rico les deseamos muchas felicidades y alegrías para este año 2019 que acaba de comenzar. Los invitamos, como hicieron durante el 2018, a mantenerse conectados y a moverse con nosotros en el día a día noticioso del país.

Aquí les presentamos cómo han celebrado el año nuevo en diferentes partes del mundo:

KIRIBATI

El país nación de Kiribati, en el Pacífico, fue el primero en el mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo, recibiendo 2019 con celebraciones discretas después de pasar 2018 en la lucha contra el cambio climático.

Kiribati está compuesto de atolones bajos que se extienden a lo largo de la línea del ecuador y cruzan tres husos horarios.

Gran parte de la masa del territorio, con 110.000 habitantes, está en riesgo por la elevación de mares, que ha inundado aldeas costeras.

Los crecientes océanos han convertido a las fuentes de agua potable en salobres, lo que pone en riesgo a comunidades y hace que surja la pregunta de si el país existirá para el próximo Año Nuevo. El expresidente Anote Tong dijo que la migración masiva podría ser el único futuro para Kiribati.

CHINA

El Año Nuevo no se celebra tan extensamente en China continental, ya que el Año Nuevo lunar chino, en febrero, es un festivo mucho más importante, pero eventos para el conteo final se realizaron en las grandes ciudades y algunos creyentes se dirigieron a templos budistas para el toque de campanas y oraciones.

En un mensaje transmitido en las noticias vespertinas, el presidente Xi Jingping enfatizó los logros del país en el último año y dijo que al ser anfitrión de una serie de reuniones multinacionales durante 2018, "hemos puesto al frente las resoluciones de China y expresado la voz de China".

CIUDAD DEL VATICANO

El papa Francisco cerró uno de los años más problemáticos de su papado oficiando una misa y rezando ante un Nacimiento esculpido en arena.

Durante la homilía del lunes, Francisco lamentó que en 2018 hubiera muchas personas viviendo sin casa o en alguna forma moderna de esclavitud. El sumo pontífice señaló que tan solo en Roma hay unos 10.000 indigentes. “Durante el invierno su situación es particularmente precaria”, dijo.

Después, acompañado de su limosnero, Francisco salió a la Plaza de San Pedro, donde saludó a los peregrinos y rezó ante un Nacimiento esculpido con 720 toneladas de arena.

AUSTRALIA

Una tormenta eléctrica empapó a las decenas de miles de personas que esperaban al tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Sydney, creando un espectáculo propio con decenas de rayos.

Según la policía, más de un millón de personas acudieron al puerto de Sydney para seguir el brillante espectáculo. Los primeros espectadores ocuparon antes en el día los sitios más populares, incluso la Opera y ambos lados del puente.

El espectáculo incluyó más de 100.000 efectos pirotécnicos acompañados por música que culminó a medianoche con "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", popularizado por Aretha Franklin y quien falleció en agosto.

La policía tomó precauciones para evitar un posible ataque terrorista, aunque aseguró que no había amenazas concretas.

Se espera que más de 1,000 millones de personas hayan visto los fuegos artificiales por televisión.

