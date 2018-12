Compró una película para su hijo de tres años y resultó ser una de las "más aterradoras de todos los tiempos"

Una madre terminó indignada luego de que la película de Disney que comprara para su hijo de 3 años terminara siendo una de las cintas “más aterradoras de todos los tiempos”.

Beth Golding adquirió en una tienda “El planeta del tesoro” y se dispuso a verla con su pequeño, indica The Sun.

Cuando comenzó la película la joven de 22 años dice que se veía “oscura y aterradora” y casi de inmediato su pareja la apagó.

La película que estaba en vez de "El planeta del tesoro" era nada menos que “El Exorcista”, calificada como una de las mejores cintas del género de terror de todos los tiempos.

“Por suerte mi hijo no vio nada, pero ese no es el punto, podría haber visto algo que no debería”, se quejó Beth.

Tras el mal rato, la joven llamó a la tienda y le dijeron que podía llevar el DVD y le devolverían el dinero, pero les reclamó que “ese no era el punto”.

Finalmente, se volvieron a comunicar con Beth y le aseguraron que se pusieron en contacto con su proveedor para que investigue el caso.