“Para ser español, tienes que ser de madre y padre española” hombre sufre ataque racista en Madrid

En las imágenes se muestra a la molesta mujer discutiendo con el despachador de la farmacia, a quien le lanza amenazas diciéndole que él no era español y que podían quitarle el pasaporte o el DNI en cualquier momento. La mujer aludió al expresidente francés Nicolas Sarkozy para decir que cómo en Francia "con la mierda de musulmanes y esa colonia suya los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan”, a lo que el hombre atacado le respondió que eso era “mentalidad antigua “ y que las cosas ya no eran igual que antes. La discusión se mantuvo por varios segundos, hasta que la víctima le dijo a mujer, que él era español, pero la mujer le respondió que él no era nada, que "para ser español, tienes que ser de madre y padre española”, para después retirarse del lugar mientras seguía lanzando amenazas. El video causó controversia en las redes sociales donde los usuarios manifestaron su molestia con la mujer y mostraban su apoyo al afectado.