Trump anuncia a Patrick Shanahan como secretario interino de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que subsecretario del Departamento de Defensa, Patrick Shanahan pasará a ser el secretario interino, luego de la renuncia del secretario actual, Jim Mattis.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018