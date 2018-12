Sospechoso de muerte de Valerie Ann Almodóvar envía mensaje a la familia

Juan Luis Cornier Torres, uno de los sospechosos del fallecimiento de Valerie Ann Almodóvar Ojeda, envió un mensaje hoy a la familia de la joven al asegurar que no es el responsable de la desaparición.

“A la familia (de Almodóvar) yo lamento mucho lo que está sucediendo, yo se lo que es perder a un ser querido en circunstancias así, yo soy incapaz de hacerle daño a Valerie y a cualquier mujer, yo no fui. Hay una persona que sí lo hizo y ellos saben”, dijo el hombre entrevista con Noticentro (WAPA TV).

Cornier Torres tiene una orden de arresto en su contra tras presentarle cargos por presuntamente violentar una orden de protección contra su expareja de 27 años.

Metro Puerto Rico Buscan para arrestar a sospechoso en caso de Valeri Ann por violar orden de protección Juan Luis Cornier Torres, apodado Manwe Uno, está siendo investigado como sospechoso en el caso de la desaparición de la joven

El individuo aseguró que las autoridades entraron a su residencia en diversas ocasiones sin haberle mostrado orden alguna.

Alegó que permanece de manera clandestina porque su vida “tiene precio en la calle”.

“Incluso están usando a la mamá de mi hijo para atraparme de alguna forma”, manifestó Cornier Torres.

“El gobierno de Puerto Rico no trabaja bien, no trabaja con justicia, la justicia de Puerto Rico es ilegal en muchos aspectos, aquí los que somos pobres nos hacen estas cosas, los que hacemos cosas buenas nos hacen estas cosas. No se meten con la gente que se tienen que meter”, expresó a WAPA TV.