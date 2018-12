Colectiva Feminista detiene la Roosevelt en reclamo a asesinatos de mujeres

La Colectiva Feminista en Construcción detuvo hoy el tránsito en la Avenida Roosevelt, frente al Cuartel General de la Policía, en reclamo a los asesinatos de mujeres por parte de miembros de la uniformada.

Coreando ''quien ama no mata, no humilla ni maltrata'', un grupo de feministas se plantó frente a las instalaciones del cuartel con el propósito de que su reclamo de ''Estado de Emergencia'' no siga siendo ignorando por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

La manifestación llamada ''A cada policía le llega su feminista'' fue convocada -hace unos días- en redes sociales por La Colectiva Feminista en Construcción.

''Otro día que pasa, otra noticia de una mujer agredida y violentada por la violencia de género a manos de un agente de la Policía de Puerto Rico. Sargentos, tenientes, agentes de operaciones tácticas… No importa el rango si la corrupción y el machismo está en las entrañas. Ya estamos hartas de la violencia machista en nuestro país. Aquellos que juraron servir y proteger a la ciudadanía son los primeros en violentar, acosar y agredir a mujeres'', publicó la Colectiva Feminista.