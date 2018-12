Jenniffer González pide apoyo a medida sobre crisis médica en Puerto Rico

En un mensaje en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, pidió apoyo el miércoles por parte del Congreso para la medida H.R. 6809, conocida como PRIMA, que atiende la crisis de atención médica en Puerto Rico.

“Señor presidente, la infraestructura de salud en Puerto Rico continúa siendo peligrosamente inestable. A diferencia de la nación, la mayoría de los beneficiarios de Medicare con cobertura de la Parte A y la Parte B, reciben su atención a través de los planes Advantage locales”, expresó González Colón.

Agregó que en 2011, el costo por paciente mensual en Puerto Rico fue de 595 dólares y ahora es de 511 dólares, el promedio nacional fue de 787 dólares y ahora es de 826 dólares. Eso es un impacto negativo de 315 dólares para Puerto Rico.

Sostuvo que la tasa promedio de Medicare Advantage para Puerto Rico en el 2019, es incluso un 25 por ciento inferior a los demás territorios y un 43 por ciento por debajo de las tasas nacionales.

“Esta es la razón por la que los médicos y los proveedores están abandonando la isla. El HR 6809, rectificará esta disparidad en las tasas de Medicare Advantage. Esa es la razón por la que les pido a mis colegas que apoyen el HR 6809”, adujo la funcionaria.

Indicó que el HR 6809, PRIMA, cuenta con el coauspicio de José Serrano (D-NY), Don Bacon (R-NE), Darren Soto (D-FL), Nydia Velazquez (D-NY), Stephanie Murphy (D- FL), Peter King (R-NY), Brian Fitzpatrick (R-PA) y Amata Radewagen (R-American Samoa).

Asimismo, dijo que esta iniciativa cuenta con el endoso de varios entes, públicos y privados, en Puerto Rico, como por ejemplo, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Asociación IPA; planes médicos, Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico (MMAPA), Americans for Tax Reform (ATR) y otros.