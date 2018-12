Junta echa para atrás acuerdo y aprieta paso para trabajo por PAN

Un nuevo pulseo entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha suscitado, por la fecha en que debe comenzar el requerimiento de trabajo en los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

La directora ejecutiva del ente creado por la Ley Promesa, Natalie Jaresko, envió ayer una carta a la secretaria del Departamento de la Familia en la que expone que la propuesta enviada al Departamento de Agricultura federal de comenzar con el requisito de trabajo en 2023 no es consistente con el plan fiscal certificado, por lo que debe implementarse en el año fiscal 2020 (julio 2019). “Posponer la implementación total del requisito de trabajo impactará negativamente el crecimiento económico y hará menos para reducir la pobreza en la isla, pues la nueva política será menos efectiva en incrementar los incentivos para entrar al mercado laboral formal”, agregó Jaresko en la misiva.

De igual forma, la directora ejecutiva de la JCF recalcó en la carta que el requisito de trabajo insertará a los beneficiarios del PAN al mercado laboral.

Familia asegura que no puede implantar el programa en julio 2019

Mientras, en entrevista radial (Radio Isla) la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, aseguró que no podrá implantar el requisito de trabajo hasta 2020.

“Vamos a ir por fases. En la primera fase se le va a exigir el requisito (de trabajo) sin una penalidad a la persona, en el sentido de limitarle los beneficios. Ya para el próximo año, se empieza con la limitación de los beneficios… Sería en octubre del 2020. Lo que sí van a tener es el apoyo para poder conseguir ese empleo”, dijo Andújar Matos.

La agencia Cybernews detalló que la funcionaria aseguró que existe consenso en que se debe implementar el requisito, pero que tienen diferencias en cuanto a cuándo entrará en vigor.

AAFAF aboga por programa gradual de trabajo para beneficiarios del PAN

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, envió una carta a la directora ejecutiva de la Junta Natalie Jaresko en la que le indica que el programa de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) se debe hacer de forma gradual.

“Implementar un requisito de trabajo correctamente es importante para su efectividad y es crítico que se consideren las peculiaridades del mercado laboral específico de Puerto Rico de alta tasa de desempleo (demanda de empleo) y asistencia laboral federal limitada”, indicó el funcionario en la misiva.

De igual forma, Sobrino se mostró sorprendido con la misiva, pues, según aseguró, la Junta tenía conocimiento del enfoque gradual que propone el Gobierno.

“Los estudios demuestran que la lógica común de los requisitos de trabajo se basa en la expectativa de que los empleos están disponibles y que los requisitos de trabajo son útiles para garantizar que las personas no elijan depender de la asistencia del Gobierno en lugar de trabajar”, indicó.

Realizan campaña en Washington D. C. por los fondos del PAN

Finalmente, la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico (Coalition on Food Security for Puerto Rico) comenzó una campaña mediática en Washington D. C. a favor de la extensión de los fondos adicionales del PAN por un año más.

“Los fondos terminan en marzo de 2019 y sobre 260,000 víctimas de los huracanes no van a tener los recursos para llevar comida a su hogar”, expresó el director ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, quienes forman parte de la Coalición, mediante declaraciones escritas.