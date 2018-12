HUD autoriza uso de fondos por desastre

En una comunicación escrita, el gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer que el Departamento de la Vivienda y Desarrolló Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) dio su visto bueno para que Puerto Rico pueda utilizar la asignación de fondos del programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, en inglés).

En septiembre pasado, su administración y el secretario del HUD, Ben Carson, firmaron un acuerdo para desembolsar $1.5 mil millones, aprobados luego del paso del huracán María.

De acuerdo con el parte de prensa del primer ejecutivo, tuvo una reunión Pamela Patenaude, saliente subsecretaria del HUD, quien le comunicó el aval para usar la subvención.

“Hemos trabajado arduamente para presentar los planes de trabajo para el proceso de reconstrucción de Puerto Rico. Tal como lo establecimos, nos encontramos muy adelantados en este proceso, y este importante desembolso es muestra de la confianza y la credibilidad que hemos construido. Agradecemos la confianza de HUD y muy pronto anunciaremos los primeros proyectos donde se utilizarán los fondos CDBG”, indicó el gobernador.

Mientras, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, explicó a Metro que, para lograr la liberalización total de los fondos, el Gobierno local tuvo que diseñar una estructura nueva dentro de su agencia para poder operar los programas de reconstrucción que se pagarán con los fondos CDBG DR. Este requerimiento del HUD, junto a la creación de los planes de acción que delinean para qué se usará el dinero, tomó tiempo.

“El 20 de septiembre se firmó un grant agreement. Eso significa que el HUD aprobó los planes de implementación y los planes de acción del Gobierno de Puerto Rico. Lo que pasó en ese momento en específico era que, como nosotros estamos manejando una cantidad sustancial, ellos nos están requiriendo un organigrama sobre quiénes se van a encargar de esto. Yo tengo unas operaciones. Yo no puedo, con mi mismo personal, también correr ambas, porque es imposible”, explicó.

Dicho personal, continuó Gil Enseñat, ya está contratado y trabajará de forma temporal. La estructura de empleados fue financiada con parte de la subvención del HUD, según dijo el propio funcionario.

De acuerdo con Gil Enseñat, la contratación del personal que manejará las partidas de fondos CDBG DR no se pudo contratar antes del 20 de septiembre, porque el Gobierno de Puerto Rico no contaba con los fondos. “El Gobierno de Puerto Rico nos había asignado a nosotros $10 millones en el presupuesto, pero como hubo estos tranques de la Ley 80 y la negativa de la Junta para aprobar los presupuestos que teníamos, pues no tuvimos opción que recurrir a HUD y decirles que no teníamos el dinero para hacer las contrataciones que necesitábamos”, soltó.