Resaltan acto de sensibilidad de policía estatal con ciudadano que perdió hermano

Un acto de sensibilidad de un policía estatal con un ciudadano que había perdido recientemente a su hermano en un accidente vehicular se hizo viral en las redes sociales, cuando el oficial dejó sus responsabilidades para extenderle una mano de ayuda y un hombro en el cual llorar.

Poco antes de las 6 de tarde de ayer, Gustavo Laabes González conducía por la carretera PR-2 en Aguadilla cuando observó una intervención policial común al costado de la vía. Según contó, iba de camino a su casa pero al ver al uniformado sosteniendo con un brazo a un hombre le pareció que algo andaba mal.

"Di la vuelta para ver si podía ayudar en algo y me sorprendió la siguiente escena", comenzó a relatar González en una publicación en Facebook. "El policía estaba arrodillado al lado del caballero colocando su brazo sobre el hombro del detenido, hablándole pausadamente y consolándolo".

TE PUEDEN INTERESAR :

Resulta que no era lo que pensaba, pero sí sucedía algo con el hombre.

"El caballero apenas levantó la mirada y no paraba de llorar. El policía me explicó que lo había detenido porque estaba hablando por celular, pero al intervenir con él, le expresó que su hermano recién falleció en un choque de motora y estaba hablando con un familiar", contó el doctor de profesión.

Viendo la situación y como el oficial la había manejado, González destacó la escena como "emotiva".

"La escena era muy emotiva. El policía arrodillado en el suelo con el brazo sobre el hombro del joven. Este joven policía no sólo demostró su sensibilidad sino que fue mucho más allá de lo que su deber le requería. Ese policía es el ejemplo de lo que es un servidor público. Así se gana respeto. Experiencias como éstas sin duda alguna suceden todos los días, pero no son noticia. Esto no logra ratings. Es muy triste cuando solamente los eventos negativos de unos pocos sean los que salen en los noticieros", opinó el ciudadano.

Finalmente, este también peticionó que el gesto llegara al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera; al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera; y al monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Vea la publicación: