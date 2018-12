¡No se parecen en nada! Polémica con las figuras de cera de Meghan Markle y el Príncipe Harry

Como ya es tradición, el famoso museo de cera Madame Tussauds, espera la temporada navideña para mostrar sus recreaciones más importantes en ambiente navideño. Con el árbol, con obsequios y hasta con los tan odiados 'ugly sweaters'. Este museo se ha caracterizado por años por lograr copias muy fieles y exactas de las personas famosas e influyentes que recrean, aunque esa buena racha puede que tenga una excepción.

Madame Tussauds presents live wax figures of Britain's pregnant princess Meghan, Duchess of Sussex, and Prince Harry in Berlin

El museo compartió las primeras fotografías de las figuras de cera de Los Duques de Sussex, la actriz Meghan Markle, y el nieto de la Reina Isabel, el Príncipe Harry, ambos con los sweaters tradicionales pero con rasgos que distan mucho de su apariencia actual.. La figura de Meghan muestra una panza en señal de que la figura esta recreando su embarazo.

#MadameTussaudsBerlin nailed these real-life wax figures of Meghan and Harry (JK, they did not). https://t.co/0hLpVb2nGs pic.twitter.com/vXd9lhY9aO

— Dailybreak (@takeaDailybreak) December 11, 2018