Hombre acosa a adolescente y la culpa por usar un "shortcito"

Según la información de Página 12 un medio local, la víctima relató cómo el sujeto, a bordo de su bicicleta, pasó en repetidas ocasiones a su lado hasta que finalmente se acercó y comenzó a hablarle, hecho que incomodó a la joven por lo que sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que el hombre le decía. En el video se escucha al hombre decirle a la joven “Me gustaste mucho, puedo darte mi número”, ante esto la joven pidió que no la molestara y le mencionó que tenía 15 años. “¿15? Parecés mucho más grande. Perdóname si te molesté, es que me gustaste demasiado”, seguía insistiendo el hombre que antes de retirarse dijo a la joven: “Tenés 15 años y con ese shortcito, mamita, provocás demasiado”. El video generó polémica entre los usuarios, y una ola de comentarios a favor y en contra, en su mayoría la gente mostraba su apoyo a la adolescente, pero hubo quienes la responsabilizaban de lo ocurrido. Después de hacerse viral el video, ubicaron al responsable e informaron que era un empleado de Metrovías, empresa que al enterarse de lo ocurrido se pronunció al respecto del comportamiento de su empleado. “Repudiamos este tipo de actitudes y conductas en cualquier ámbito que se produzcan. A partir de las imágenes difundidas a través de redes sociales, identificamos a este empleado y le hemos advertido que este tipo de conductas no se condicen con la política empresarial”.