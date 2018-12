Aida Díaz evalúa renunciar a la Asociación de Maestros

Aida Díaz dijo que está en el proceso de salida de la presidencia de la Asociación de Maestros, en la cual lleva 17 años.

"A mí me queda todavía un año. Voy a tratar de cumplirlo. Pero cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Yo estoy preparando liderato nuevo para que haya una transición ordenada. Si completo o no el año que me queda, eso aún no lo sé", dijo Díaz en entrevista con CyberNews.

"Uno tiene que pensar en las circunstancias. A veces hay situaciones personales, familiares, y uno tiene que evaluar todos esos aspectos", añadió.

No obstante, adelantó que su salida no implica que buscará un puesto político en las próximas elecciones.

"No puedo ocupar un puesto político, a menos que sea en una candidatura independiente. Yo no me voy a quedar sin hacer nada. Siempre hay ofertas y estaré donde mejor pueda servir con el conocimiento que tengo", expresó.

Antes de retirarse, la líder de los maestros quiere completar un plan de trabajo. El mismo sería ejecutado por su sustituto. "Entiendo que tiene que haber una transformación para ajustarse a los nuevos tiempos. Y me parece que, por lo menos, debo dejar ese plan hecho", sostuvo.

Vídeo relacionado

"Yo puedo ir otra vez a elecciones si quiero hacerlo. Pero soy firme creyente de que las instituciones van asumiendo la personalidad de las personas que las dirigen. Y cuando tú te estancas y te mantienes en una posición por largo tiempo, la misma institución se puede estancar y yo creo que tienen que venir ideas y energías nuevas", expresó.

El término de la presidencia de Díaz concluye el 31 de diciembre de 2019. En sus 17 años en el cargo, han gobernado a Puerto Rico Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares.

En el año 2002, Díaz era vicepresidenta de la Asociación de Maestros cuando sustituyó a José Eligio Vélez, quien presidió la organización por 30 años.

"Los tiempos están cada vez más difíciles y los maestros tienen que entender que todo está cambiando y la institución tiene que adaptarse", declaró.

Para Díaz, el sacrificio personal de dirigir la Asociación de Maestros ha sido fuerte, al punto que pasaron 8 años sin tomarse unas vacaciones. El plan era hacer un receso en el mes de septiembre de 2017, pero el huracán María no lo permitió. Luego de la muerte de su madre, se fue en el mes de noviembre en un crucero, en el cual pasó parte de su tiempo escuchando a los maestros que se encontraban en la embarcación y se le acercaban.

"Mi vida se la he dedicado a la Asociación. Si estoy bañándome, estoy pensando en el próximo proyecto o que hay que hacer. A veces durmiendo me llaman para pedirme documentos y me levanto para buscarlos, así que más no puedo hacer", admitió.

Vídeo relacionado (protesta FMPR)

Como parte de sus logros, Díaz puntualizó la lucha por el Sistema de Retiro, por el cual llevó una demanda contra el Gobierno. Las permanencias de miles de maestros transitorios bajo los secretarios Rafael Aragunde y Rafael Román.

"Me siento orgullosa de que he establecido una serie de relaciones y que la Asociación es reconocida como una entidad seria, formal y capaz. A nosotros se nos consulta para todo. Tenemos relaciones con el Congreso, con la Legislatura de Puerto Rico y con los secretarios de Educación. La relación ha sido excelente, a pesar de que hay sus diferencias . Hemos ayudado a muchas escuelas y a muchos maestros. Mi satisfacción más grande es ayudar a tanto maestro contra las injusticias que se han cometido en contra de ellos", expuso.

Toda persona que se refiere a su persona la llama 'doña Aida’, lo cual es evidencia del respeto que transmite. 'Doña Aida’ ha tenido también momentos no tan gratos.

"No me agrada la división y la guerra que hay entre líderes del magisterio. Eso le ha hecho un daño enorme al magisterio y el gobierno se ha aprovechado de eso. El que se personalicen las luchas ha dividido al magisterio, cuando se ha debido luchar y eso los secretarios se aprovechan de eso. Tampoco me ha agradado que la política siempre está metida en el Departamento de Educación. De todos los momentos, este ha sido donde más política hay en el Departamento de Educación. Aquí no hay ningún funcionario que no sea del partido del poder y eso es bien desagradable", mencionó.

Además del componente sindical, la Asociación de Maestros cuenta con un hospital, una cooperativa y una égida. Tiene 106 años de fundada. Aida Díaz es la segunda mujer que ha sido escogida como presidenta.