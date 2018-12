Hernández Colón confirma diagnóstico de leucemia

El exgobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón confirmó esta mañana mediante declaraciones ecsritas que se encuentra en tratamiento para atender un diagnístico confirmado de leucemia. Las expresiones se enviaron desde Estados Unidos donde recibe atención médica.

Estas fueron las declaraciones oficiales de Hernández Colón:

“Quiero expresarle a las tantas personas que se han comunicado con mi familia mi más profundo agradecimiento por sus expresiones de cariño y sus oraciones que nos han brindado gran consuelo en estos momentos. Como saben me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y ayer comencé un tratamiento que después que quede establecido me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento”.