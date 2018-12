Buscan sacar más agentes a las calles de Puerto Rico

Ante la continua baja en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la cual se estima que unos mil agentes policiales abandonarán sus puestos de trabajo, el secretario de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera junto al comisionado de la Policía, el coronel Henry escalera, anunciaron el martes, un plan para sacar a la calle a más policías, algunos, que rinden labores administrativas.

Una de las herramientas que el DSP considera es utilizar el mecanismo de Empleador Único para traer personal administrativo a la Policía.

“El Negociado de la Policía de Puerto Rico ha hecho una petición para sacar a policías de tareas administrativas y remplazarlos con personal de otras agencias. Ese plan está corriendo, no se nos han dado la cantidad de personal que necesitamos, pero está corriendo”, dijo Pesquera a preguntas de la prensa.

“Ya han salido a la calle 200 del total que queríamos”, añadió.

En cuanto a la continua salida de agentes de la Uniformada, las últimas cifras rondan los 928 policías que renunciaron y se espera que esa cifra sobrepase los 1000 agentes al finalizar el año 2018, el comisionado de la Policía, el coronel Henry Escalera sostuvo que ya inició el proceso de reclutamiento para la Uniformada con 500 candidatos que solicitaron.

Al ser cuestionado sobre si el asunto del retiro es el factor principal para las bajas en la Policía, Escalera contestó “el retiro es uno de los factores. Hay que mejorar las condiciones”.

“Ya hay cerca de 500 candidatos que solicitaron. Ya tenemos las fechas establecidas para dar los exámenes y continuar el proceso de reclutamiento. Estamos sacando (a la calle) al personal administrativo”, explicó Escalera.

Expuso que un total de mil policías, de áreas como Relaciones con la Comunidad, entre otros, provocarán que los comandantes de área tengan alrededor de mil agentes adicionales en las calles.

Pesquera, además, defendió la permanencia del departamento sombrilla que dirige y arremetió contra los que han expuesto el ahorro que supondría la eliminación de ese departamento.

“Esos son los más que saben, los que están atrás en los ‘bleachers’ esos son los expertos de todo”, señaló Pesquera quien añadió que “el Departamento será funcional a los cinco años”. Sostuvo que el paso del huracán María retrasó el funcionamiento del DSP.

Por su parte el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, expuso que existe un caos en el Departamento de Seguridad Pública

“El gobernador Ricardo Rosselló continúa obviando el desmadre que existe en las agencias llamadas a garantizar la seguridad del país, actitud que tiene como resultado que todos tengan un sentimiento de inseguridad. Todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública bajo la dirección de Héctor Pesquera son un desastre. En el caso de la policía van al revés, aumentan los delitos mientras disminuyen los agentes y equipos para dar seguridad a los ciudadanos. La indiferencia es la estrategia para atajar la violencia de género. Emergencias médicas y Bomberos sin recursos ni equipos, mientras Ciencias Forenses está virtualmente inoperante, en estado comatoso.

No existe una respuesta que demuestre sensibilidad, que demuestre preocupación y que plantee una estrategia clara y contundente que permita resultados claros. En fin, el Gobernador se mantiene de brazos cruzados, inmóvil. Es evidente que la actitud de Ricardo Rosselló se ejemplifica en las agencias de seguridad pública. Ni Pesquera, ni los directivos de las agencias que éste supervisa, tienen resultados que ameriten la confianza del gobernador para seguir en sus posiciones. Ciertamente la del pueblo, no la tienen, por lo que deben dejar sus puestos inmediatamente.

Es hora de que el Gobernador reconozca que el Departamento de que diseñó Pesquera para justificar su contrato y lujos no funciona, es burocracia que no le sirve bien a nuestra gente. Derogue la Ley del DSP, reutilice los recursos para en lugar de pagar edificios y puestazos, contrate policías, adquiera el equipo que se requiere y se le brinde seguridad al país. Es hora de que las agencias de seguridad de Puerto Rico piensen en la gente y no en sus beneficios”, dijo Torres en declaraciones escritas.