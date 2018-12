Vandalizan con esvásticas mural en honor a grupo Black Panthers

Cuatro esvásticas amanecieron cruzando la cara de cuatro mujeres negras pintadas en un mural en la ciudad de Los Angeles, acto de vandalismo que está siendo investigado como un posible crimen de odio.

La obra, por medio del desaparecido Partido Black Panthers, celebra la lucha de las personas negras por más derechos civiles y humanos en los Estados Unidos.

El mural "Our Mighty Contribution" fue montado por una docena de artistas entre el año 2000 y 2002, de acuerdo con Gregory Everett, curador de la obra. Everett añadió que la imagen muestra honor a la "contribución de las personas negras", según recogió CNN.

"Es una absoluta burla. Es devastante y muy molestoso. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esto. Esta pared es nuestra historia. Es una fuente de orgullo en nuestra comunidad. Cuenta nuestra historia", comentó Jasmyne Cannick, una de las personas que avisó a las autoridades colgando un vídeo en las redes sociales.

Por su parte, uno de los artistas que pintó el mural, Enkone Goodlow, relató a KABC que rápidamente acudió a restaurar la pared. "Sentí dolor porque esa parte del mural jamás había sido vandalizada". Junto a otras tres mujeres, esta sección del mural presenta a una Kathleen Cleaver, exlíder de los Black Panthers con una escopeta.

El jefe policial Jeff Lee alegó que el incidente con las esvásticas es uno aislado en la ciudad. El acto supuestamente sucedió el jueves y en la mañana de ayer no se habían realizado arrestos.

El Partido Black Panthers fue un grupo negro de militancia armada que se fundó en 1966 por Huey Newton, que descubrió un 'espacio en blanco' en las leyes de la ciudad de California que permitían andar en público con armas cargadas. Esto sirvió para que los Panthers estuvieran al pendiente de cualquier abuso policiaco contra la comunidad negra.

When people think of racism like this, they think about some far-off time in some far-off land.

But this is today, in South Los Angeles, on Crenshaw. These are swastikas on Black faces.

An attack on one of us is an attack on all of us. pic.twitter.com/xP7D05A3o4

— Congressmember Bass (@RepKarenBass) November 29, 2018