Trump confunde a Canadá con EE.UU. al hablar de inmigración

El presidente Donald Trump dio datos erróneos al reproducir un tuit según el cual las personas que están ilegalmente en Estados Unidos reciben más asistencia del gobierno que lo que el norteamericano promedio cobra por el Seguro Social.

Todo lo que decía un tuit que reprodujo Trump el martes, enviándolo a sus 56 millones de seguidores, estuvo equivocado.

Y en un tuit propio, ofreció un panorama extremadamente simplista de la industria automovilística al decir que las plantas que General Motors piensa cerrar seguirían funcionando si los autos extranjeros tuviesen que pagar más impuestos en Estados Unidos.

___

INMIGRACIÓN

RETUIT DE TRUMP: "Los ilegales pueden cobrar hasta 3.874 dólares al mes de un programa de Asistencia Federal. Nuestros cheques del seguro social promedian 1.200 dólares al mes. RT (retuitee) si está de acuerdo: Si no naciste en Estados Unidos, deberías recibir 0 dólares de asistencia”.

LOS HECHOS: Se equivocó de país, se equivocó con los números y se equivocó con la descripción del status legal de los receptores. Además, los inmigrantes que están en el país ilegalmente no pueden recibir beneficios del gobierno federal, por más de que paguen impuestos, y los que están legalmente representan un porcentaje menor de los que reciben beneficios públicos.

La cifra de 3,874 dólares alude a un pago hecho en Canadá, no en Estados Unidos, a una familia que había sido admitida legalmente, como refugiada. Fue un pago único para facilitar la reubicación de la familia en el marco de un programa de refugiados de Canadá, no un beneficio mensual a ser cobrado a perpetuidad, según comprobó el portal Snopes al restar mérito a una publicación de hace un año en Facebook que dio un panorama equivocado de la política canadiense. Un documento mencionado en la publicación de Facebook mostraba la asistencia para comida, transporte y otras necesidades básicas de una familia de cinco personas.

Aparte de confundir a Canadá con Estados Unidos, el tuit distribuido por el presidente da una cifra equivocada de los pagos promedio del Seguro Social, que son de 1.419 dólares mensuales, no los 1,200 que mencionó Trump.

En términos generales, los inmigrantes de bajos recursos que no son ciudadanos de Estados Unidos apelan al seguro médico Medicaid y otros beneficios como ayuda con la comida, dinero en efectivo e ingresos suplementarios menos que los adultos nacidos en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de la información del censo que hizo la Associated Press. Los inmigrantes que no son ciudadanos representan apenas el 6,5% de las personas que reciben Medicaid, por ejemplo.

A pesar de eso, el gobierno quiere reformular las reglas para los inmigrantes para restringir aún más quiénes pueden recibir beneficios y por cuánto tiempo.

___

GM

TRUMP: "La razón por la que las camionetas son tan buen negocio en Estados Unidos es que, por muchos años, se ha cobrado una tarifa del 25% a las camionetas que ingresan a nuestro país. Si tuviésemos lo mismo con los automóviles que ingresan, se construirían muchos más aquí… y GM no estaría cerrando sus plantas en Ohio, Michigan y Maryland”.

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de noviembre de 2018