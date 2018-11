Emails de la Junta: retratada influencia del Gobierno federal sobre la Junta

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann, entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes 21 de marzo de 2017.

Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:

“Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando por que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años. Debo saber más para la próxima semana”.

Esa misma noche, McCann ripostó:

“Ninguno de los principales grupos de acreedores (Oppenheimer, Franklin, Goldman, Ambac, etc.) con los que he hablado ha dicho que haya estado en contacto con ustedes. ¿Cuál es la discrepancia aquí?”.

“No lo sé; averiguo”, contestó García.

Decenas de ejemplos como este retratan, en blanco y negro, la relación de poder colonial del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico por medio de la Junta de Control Fiscal en más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras una demanda presentada hace un año y medio en contra de la Junta para lograr acceso a esta información pública. La entrega de documentos corresponde a las comunicaciones entre el ente rector y el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales desde el comienzo de la Junta en el verano de 2016 hasta mayo de este año.

Ya sea desde la oficina de un congresista o de algún funcionario federal, predominan en las comunicaciones obtenidas los pedidos continuos de información y de reuniones dirigidos a miembros y oficiales de la Junta, quienes usualmente los atienden casi al instante. También aparecen discusiones, advertencias, “recomendaciones” y cuestionamientos sobre temas como la aprobación de los planes fiscales, la negociación de la deuda, el estatus político, el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las operaciones de la Junta y los fondos federales destinados a la isla tras los huracanes Irma y María.

Responden a sus oficinas congresionales

En una carta del 29 marzo de este año dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, el congresista republicano Rob Bishop (R-Utah) arremetió contra la Junta por la falta de acuerdos entre el Gobierno y sus acreedores, así como por la implementación insatisfactoria de PROMESA.

Ese mismo día, Andrew Vecera, quien trabaja para el Comité de Recursos Naturales liderado por Bishop, escribió a Carrión:

“Espero que te encuentres bien (y perdón por agobiarte con más trabajo). Anejo una carta del [representante] Bishop sobre la revisión de los planes fiscales. Queremos reiterar el poder que tiene la Junta con respecto a los planes fiscales para rechazar las acciones recientes del gobernador [Rosselló Nevares]. Es un poco agresiva… Hazme saber si tienes preguntas, si no, espero que tengas felices Pascuas”.

Horas después, el presidente de la Junta contestó:

“Gracias, Andrew. Han sido unos días interesantes. Confirmo el recibo de la carta y sí, la veo fuerte y, en mi opinión, en su totalidad, útil para la Junta y lo que se tiene que hacer. Entiendo el raciocinio del componente de acreedores en la carta, pero aquí mi único comentario sería que estamos activamente, en distintos frentes, buscando un acuerdo, pero se necesita buena fe de múltiples partes. De todas formas, sabemos que esto es esencial a nuestro mandato y lo vamos a luchar. Esperamos que eso se acelere después de la certificación [de los planes fiscales] del 19 y 20 [de abril]”.

Poco más de tres meses antes, en diciembre de 2016, Carrión recibió desde la oficina de Bishop copia confidencial de una carta que ese mismo congresista le enviaría a la Junta unos días después. Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bishop ha estado involucrado con el tema de Puerto Rico desde la concepción de la Ley Promesa. La semana pasada, comenzó a impulsar un nuevo plebiscito de estatus para la isla tipo “estadidad sí o no”, a pesar del proyecto propuesto por la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González.

“José, según discutimos hoy, anejo un borrador confidencial de la carta que al Comité de Recursos Naturales le interesa enviarte como presidente [de la Junta]. Puedes compartirla con el resto de los miembros de la Junta, pero más allá de eso, favor de mantenerla confidencial. […] Por favor, hazme saber si esta carta causará problemas a la Junta”, escribió Bill Cooper, un asesor de la oficina de Bishop, a Carrión.

Cooper, uno de los autores intelectuales de la Ley Promesa, y quien sonó como posible director ejecutivo de la Junta, aparece en un gran número de las comunicaciones obtenidas. En 2017, abandonó el Congreso para liderar la nueva oficina en la capital federal del bufete puertorriqueño McConnell Valdés. El pasado mes de agosto, fue nombrado por Trump como asesor en el Departamento de Energía federal y ahora trabaja, una vez más, en el tema de Puerto Rico.

Del lado republicano, Carrión, García, Biggs y Skeel son contactados frecuentemente por las oficinas de Ryan y Bishop, así como también del senador Orrin Hatch (R-Utah) y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky). En el caso de Hatch, el presidente del Comité de Finanzas en el Senado participó activamente en la concepción de la Junta y Promesa, y ha sido uno de los congresistas más vocales en temas relacionados con la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, como la reforma contributiva y los fondos federales de salud.

La Junta también recibe supervisión directa del lado demócrata. En el caso de Ana Matosantos — una de las tres personas impulsadas por los demócratas para la Junta —, mantiene comunicación directa con la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York).

“Este juego de acusar/adjudicarse crédito es ridículo”, escribió en un email Rosanna Torres, una asesora de Velázquez, sobre una noticia que citaba a Rosselló Nevares diciendo que la Junta no se había comunicado con él tras el paso del huracán Irma.

“De acuerdo. Especialmente dadas las circunstancias. ¿Viste nuestro comunicado? Pensé que era un asunto de circunscribirse a los hechos. No sé cómo terminamos en dimes y diretes de nuevo (sic)”, reaccionó Matosantos.

Miembros de la Junta y el Congreso también circulan documentos que están fuera del dominio público. Este es el caso de los comentarios de los consultores financieros de la Junta sobre los planes fiscales de Puerto Rico, los cuales compartieron con la oficina de Bishop, pero pidieron mantener confidenciales.

Según la Junta, sus decisiones responden “únicamente a los mandatos de Promesa y a los mejores intereses de Puerto Rico”. La entidad confirmó al CPI que se comunica “regularmente con múltiples partes interesadas, incluidos congresistas y funcionarios del Gobierno federal, cuyas políticas públicas y acciones tienen un impacto significativo sobre la economía de Puerto Rico”.

¿Una Junta autónoma?

Promesa, firmada en 2016 por el expresidente Barack Obama, establece que la Junta de Control Fiscal “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del Gobierno federal” de Estados Unidos, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

¿Es la Junta autónoma del Gobierno de EE. UU.?, preguntó el CPI tanto a la Junta como al Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el cual tiene a su cargo los asuntos de Puerto Rico, incluida Promesa. La Junta se limitó a contestar con un “sí”, mientras que un ayudante autorizado del Comité que pidió no ser nombrado, también afirmó que la entidad es independiente del Gobierno federal.

“No estamos allí [en Puerto Rico]. No podemos decirle a la directora [de la Junta] qué hacer. Podemos enviarles cartas, pero eso no significa que tienen que actuar de una manera u otra”, sostuvo el ayudante del Comité que dirige el Rep. Rob Bishop (R-Utah) en entrevista con el CPI. Añadió que la Junta puede recibir pedidos de información de congresistas y mantener comunicaciones con ayudantes del Congreso, pero no está requerida a responder.

“Obviamente, es bueno que lo hagan [responder] para evitar vistas congresionales que los avergüencen, entre otras cosas”, añadió el ayudante.

Dos expertos en Derecho Constitucional opinaron que los distintos organismos del Congreso no tienen carta blanca para ejercer control sobre las operaciones diarias de la Junta, ni exigir acciones específicas que no sean a través de legislación.

El abogado Efrén Rivera Ramos, luego de revisar algunos de los emails entregados por la Junta, advirtió que los poderes plenarios son del Congreso y no de los congresistas en su capacidad individual. “Plenario no es igual que absoluto”, indicó el exdecano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

“Un senador o representante no puede dar órdenes; es el Congreso, que actúa como cuerpo”, señaló Rivera Ramos. Observó que la Junta está sometida a “una presión informal de determinada gente con determinados intereses… Hay muchos intereses que están tratando de prevalecer”.

Para el abogado constitucionalista y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos González, el Congreso creó la Junta y, “¿en qué sentido le dieron cierta independencia? En que no le pusieron oficialmente ningunos poderes a los que tienen que rendir cuentas, excepto esos informes que tienen que hacer anualmente [al Congreso]. Es decir, que la crearon [la Junta] y la soltaron con un ojo puesto, porque, en última instancia, ‘eres mía’ [del Congreso]”.

Ante la opinión pública, la Junta se proyecta como un ente “despolitizado”. Por ejemplo, el presidente de la entidad, Carrión, ha criticado en varias ocasiones la politización de la AEE y a los “políticos de carrera” en el Gobierno que buscan “ganar simpatías políticas”. Sin embargo, los documentos obtenidos por el CPI sugieren que miembros de la Junta responden directamente a las oficinas congresionales que encaminaron sus nombramientos.

Seis de los siete miembros de la Junta fueron recomendados al presidente Obama por las delegaciones de mayoría y minoría en el Congreso: cuatro por parte de los republicanos (Carrión, García y los profesores Andrew Biggs y David Skeel) y dos por el bando demócrata (Ana Matosantos y el exjuez de quiebra Arthur González). Obama nombró directamente a uno de los miembros (el banquero José Ramón González), según dispone Promesa. Esto deja el conteo de votos en la Junta cuatro a tres, a favor de los republicanos, y permanecerá de esta manera tras las elecciones recientes de medio término, aún si el presidente Trump y la nueva mayoría demócrata en la Cámara realizaran nuevos nombramientos en agosto de 2019.

Los emails “chocan porque cuando pensamos o leemos algo sobre la Junta, pensamos que el Congreso quiso crear algo independiente. Pero el término independiente, en mi interpretación, solamente se refería a la clase política de Puerto Rico. [La Junta] nunca estuvo pensada como independiente del Congreso”, dijo Ramos González.

Según Rivera Ramos, el proceso que se lleva a cabo bajo Promesa ha “resignificado” a Puerto Rico, sacando las decisiones de política pública de las manos de los principales partidos políticos a nivel local, para dejarlas en manos de los partidos dominantes de Estados Unidos.

Conexiones

En los correos también se evidencian las conexiones y la coordinación de reuniones con funcionarios, asesores y potenciales contratistas. Esto ocurre ya sea de manera directa o indirectamente, a través de cabilderos como la firma Williams & Jensen.

Y se revelan otros intermediarios, como Steven Kupka del bufete King & Spalding, quien el 28 de enero de este año escribió a Chris McLean, un oficial del Departamento de Agricultura federal:

“Chris, según discutimos, quiero presentarte a José Carrión. Él es el presidente de la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal de Puerto Rico. (PROMESA) (Esencial en administrar la isla). Estará en D. C. el lunes y martes de esta semana. Sería estupendo que se conozcan.

José, Chris McLean es un viejo amigo de Omaha [Nebraska] y el administrador del Rural Utility Service del Departamento de Agricultura federal. Ellos tienen muchos préstamos rentables y morosos en Puerto Rico, incluidos $410 millones con la AAA [Autoridad de Acueductos y Alcantarillados]. Por favor, contáctalo y ve si pueden reunirse. Yo voy a estar en San Juan y no podré unirme a ustedes”.

A pesar de la relación que mantiene con Carrión, Kupka no está contratado por la Junta. Desde agosto de 2017, es uno de los principales cabilderos de la AEE, y la firma para la que trabaja, King & Spalding, fue seleccionada recientemente por la Autoridad de Alianzas Público Privadas para también proveer servicios legales en las transacciones que trabaja esta entidad pública.

A pesar de sus más de $8 millones en contratos con el gobierno de Rosselló, Kupka —ligado al Partido Republicano— ha gestionado reuniones entre Carrión y funcionarios federales en más de una ocasión. El pasado 28 de febrero, Kupka conectó al presidente de la Junta con Drew Maloney, entonces asesor de asuntos legislativos del Tesoro y quien ahora preside el American Investment Council, un grupo que representa a fondos de inversión privada. También intercedió para lograr una reunión entre Carrión y Andrew Olmem, asistente especial del presidente Donald Trump y la persona contacto desde Casa Blanca para todo lo relacionado con Puerto Rico. Kupka participó en mayo de una cena celebrada en la residencia de Carrión en Dorado, donde también estuvo el congresista Republicano de Utah, Rob Bishop.

El CPI cuestionó a Kupka si su relación con Carrión mientras funge como cabildero de la AEE no representa un conflicto de interés, pero al cierre de esta edición, no había contestado.

Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com

Este reportaje es parte de una serie