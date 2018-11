Sonda de la NASA llega a Marte

Una sonda de la NASA debe posarse sobre la superficie de Marte el lunes, pero la travesía de seis meses ha sido tan larga y el descenso es tan arriesgado que los responsables del proyecto están abrumados por la ansiedad.

La sonda, llamada InSight, ha recorrido 482 millones de kilómetros (300 millones de millas) en un proyecto que ha costado 1.000 millones de dólares. Científicos e ingenieros esperan un aterrizaje de precisión suave sobre las planas llanuras rojas.

Our @NASAInSight lander has to flawlessly perform 1000's of steps in order to travel from the top of Mars’ atmosphere to the surface of the Red Planet. Watch to learn all about the intricate #MarsLanding process—guaranteed to make you hold your breath: https://t.co/cDGwReXtDk. pic.twitter.com/WdSWHKS5HP

