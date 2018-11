Manifestantes en Francia protestan crecientes impuestos a gasolina

La Policía francesa roció gas lacrimógeno y disparó cañones de agua el sábado para dispersar a manifestantes violentos en París, luego de que miles de personas se reunieron en la capital y otras ciudades para bloquear caminos en protesta por los crecientes impuestos a gasolina.

Miles de policías fueron desplegados a nivel nacional para contener el octavo día de manifestaciones, en las cuales han muerto dos personas desde su inicio el 17 de noviembre. Las manifestaciones mortíferas comenzaron como protestas contra los impuestos, pero se transformaron en una reprimenda contra el presidente Emmanuel Macron y el percibido elitismo de la clase gobernante.

Hubo enfrentamientos tensos en los Campos Elíseos entre la policía y los manifestantes, quienes incendiaron madera, portaron carteles que decían "Muerte a los impuestos" y volcaron un vehículo grande.

VIDEO: An explosion rang out at a protest barricade in central Paris as violent clashes erupted on the #ChampsElysees, where thousands of yellow vest-wearing protesters angry at fuel tax hikes battled with police #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/bHwfrsJGtc

— AFP news agency (@AFP) November 24, 2018