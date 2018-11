''Es hora de actuar'', dice Trump sobre muro

El presidente Donald Trump retomó el viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos "Deben unirse, finalmente, con un gran paquete de Seguridad Fronteriza, que incluye financiamiento para el Muro".

"Es hora de actuar", agregó, aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes.

Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida, que amaneció soleado.

El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer "tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país".

Sin embargo, el tuit de Trump contenía un error, pues en lugar de mencionar la cuenta oficial del senador usó la cuenta de un seguidor de Schumer.

El jueves, en pleno feriado del Día de Acción de Gracias, Trump amenazó con cerrar la frontera entre México y Estados Unidos durante un periodo no especificado si su gobierno determina que su aliado del sur ha perdido el "control" de su lado.

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2018