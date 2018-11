Se daña crucero que llegó el domingo a Puerto Rico

El director de la Autoridad de los Puertos (AP), Anthony Maceira confirmó el lunes que trabajan para ubicar el crucero Norwegian Jade, que llegó a la isla el domingo y que sufrió desperfectos mecánicos serios, por lo que la ruta fue cancelada.

Metro Puerto Rico Registran llegada de 18,028 pasajeros de crucero este fin de semana Según el gobernador, el movimiento de pasajeros representa una inyección de $2.7 millones.

“El Norwegian Jade, que llegó ayer (domingo) y se supone que saliera (ayer, domingo) tuvo desperfectos. Lo que nos ha dicho la línea (de crucero) es que son serios, al punto de que no van a zarpar de aquí. Van a rembolsarle el costo a todos los pasajeros, le van a costear el regreso a sus hogares y se le va a brindar un crédito para que tomen otro crucero con Norwegian”, confirmó Maceira en entrevista radial (WKAQ).

Indicó que no tienen detalles sobre los desperfectos que sufrió la embarcación. No obstante, dijo que se coordina para mover la embarcación un muelle donde no haya flujo de pasajeros.

“Eso es parte de lo que se está coordinando con ellos. Lo que nosotros esperamos es que sea unos cuantos días, si no, habrá que buscarle otro espacio porque el Muelle Panamericano es de nuestros muelles más ocupado para la operación de cruceros y es esencial para poder mantener las operaciones allí”, explicó.

“Más de una semana no deben estar allí. Pero eso es lo de menos. No es la primera vez que se daña un barco aquí. Siempre se hacen los ajustes. Nosotros tenemos unos muelles que aunque no pueden utilizarse para pasajeros, sí pueden utilizarse para atracar un barco y hacerse las reparaciones necesarias ahí”, agregó el funcionario.

Por otro lado, sobre la gran congestión vehicular que se reportó en el Viejo San Juan, el titular de la AP dijo que el manejo del tránsito es un asunto interagencial bajo el Negociado de Transportación Pública y no sobre la agencia que dirige.

“Sé que hubo un tapón descomunal… Definitivamente hay espacio para mejorar… Hay que poder mirar y ver cuáles fueron los errores que se cometieron y no cometerlos para la próxima”, dijo.

El domingo llegaron siete cruceros al puerto de San Juan. De estas siete embarcaciones, cuatro llegaron como barcos de puerto base. Es decir, que recibirían 10,202 pasajeros y partirán desde aquí a otros puertos. Éstos fueron el Freedom of the Seas, el Norwegian Dawn, el Carnival Fascination y el Viking Sea. Los otros tres cruceros fueron el Norwegian Jade, Norwegian Gem y Celebrity Equinox, de los que desembarcaron unos 7,826 pasajeros.