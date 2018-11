Presidente del Senado entrega bono de Navidad a sus empleados

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, hizo entrega hoy del Bono de Navidad a los empleados del Alto Cuerpo a pesar de los recortes presupuestarios realizados por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Asamblea Legislativa y que amenazaban la posibilidad de que estos servidores públicos pudieran beneficiarse del mismo.

“Hoy algunos de los que nos criticaban por defender a los trabajadores (por no derogar la Ley 80) y por mantenernos firmes, han anunciado que todos los empleados públicos tendrán su bono de navidad y no tuvimos que derogar la Ley 80. Lo único que me resta decirle a los que nos criticaron por no derogar la Ley 80 es “se los dije”, sentenció Rivera Schatz.

“Yo vengo de la escuela de un gobernador que decía “se puede” y con el bono se pudo”, añadió el presidente del Senado.

Entre los recortes realizados por el ente federal, se desglosa: 1) 7.37% de reducción en el presupuesto del año fiscal 2017-2018 ($3 millones) y 2) 28.50% de reducción en el presupuesto vigente 2018-2019 ($10,341,000). En adición la JCF tomó la reserva de $1,600,000.00 del presupuesto 2018-2019.

Cabe destacar que este cuatrienio el Senado cuenta con más senadores en comparación con la administración pasada. Actualmente el Cuerpo está compuesto de 30 miembros en comparación a 27 bajo la pasada administración de Eduardo Bhatia.

El Senado de Puerto Rico con todos los recortes de la Junta ha continuado su trabajo en favor de los puertorriqueños. Muestra de eso es la aprobación de una Reforma Contributiva que le hace justicia al pueblo, como también una Reforma Educativa que mejora la educación de nuestros niños. Sin contar que el Presidente Senatorial ha radicado medidas para la creación de becas educativas como “Te Queremos Preparado”, para estudiantes graduados de Cuarto Año de escuela superior con promedios de excelencia y que los motivan a continuar estudios universitarios. Así mismo fue el propulsor de la beca universitaria “Crecemos Contigo” para estudiantes universitarios que deseen continuar superándose prosiguiendo estudios ya sea de maestría o doctorado.

“Contra todo obstáculo y desafío podemos decir con satisfacción que hoy se va a entregar el bono de Navidad y los primeros que lo van a recibir son los empleados del Senado de Puerto Rico. Gracias por el esfuerzo que hacen y tolerar la indiferencia y la crítica del que conoce el talento de ustedes y el esfuerzo que hacen para que el Senado brille …El bono es un derecho que tienen los trabajadores del gobierno”, comentó Rivera Schatz.

El Senado de Puerto Rico ha abierto las puertas a los alcaldes de la Isla y les ha brindado herramientas para que sus reclamos no queden en oídos sordos. Hecho constatado con cada Cumbre Municipal que realiza el Alto Cuerpo en la que los Primeros Ejecutivos dicen presente con propuestas que se convierten en legislación a favor de los residentes de estos municipios que han sufrido no solo la crisis económica sino los embates de los huracanes Irma y María.

Estas medidas de austeridad permitieron pagar un Bono de Navidad que totalizan la cantidad de $309,650.00 a 563 empleados regulares y por hora que laboran para el Senado de Puerto Rico. Lo que representa un total de $550 de bono para cada uno de los empleados. De estos 563 empleados, 268 son de oficina de senadores y 295 de oficinas administrativas.

Junto al Presidente del Senado participaron de la actividad los senadores Henry Neumann, Luis Berdiel, Miguel Laureano, Evelyn Vázquez, Angel “Chayanne” Martínez, Nayda Venegas y Abel Nazario.