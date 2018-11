Secretaria de Justicia es investigada por FEI

View this post on Instagram

EXCLUSIVA de #PegaosEnLaMañana: La Secretaria de Justicia es investigada por el FEI pos posible violación a la Ley de Ética Gubernamental. Esto por supuestamente intervenir personalmente en el acuerdo al que se llegó en el caso del escalamiento en la casa de su hija, sugiriendo una pena dura para uno y una suave para otro. La madre del que recibió cárcel fue la que se quejó ante Itza García en La Fortaleza y que provocó la llamada que Wanda Vázquez interpretó como coacción en medio de investigación de WhatsApp. Información en nuestro poder apunta a que el Gobernador le dijo a fiscales que supo y que refirió el tema a la Oficina de Ética Gubernamental. @radioislatv

