Preocupa salud mental del magisterio

En días recientes, la salud mental de los maestros y maestras continúa generando preocupación en el país. Desde situaciones de seguridad en planteles hasta denuncias por parte de la Asociación de Maestros por la estabilidad de sus retiros. Ante esto, la secretaria del Departamento de Educación (DE) reconoció que es responsabilidad de la agencia proveer los servicios necesarios de ayuda en salud mental para la comunidad escolar, especialmente a maestros y empleados.

Un ejemplo de esto es la situación que se ha suscitado en la escuela Nemesio Canales, donde empleados indicaron a este medio que en su comunidad escolar impera un ambiente hostil y que, día a día, enfrentan amenazas y conflictos con padres y estudiantes. Esto, según el personal entrevistado en condición de anonimato, ha desencadenado en problemas emocionales y estresores.

Otro ejemplo del deterioro de la salud mental entre el magisterio fue la muerte de una maestra en Toa Baja que, según la Policía, se suicidó.

“Me entristece la realidad que están viviendo los maestros. Ellos llevaban tiempo bajo circunstancias que no son las mejores, y yo, como líder de la agencia, me siento responsable de las vidas de tanto de esos estudiantes, me siento igual de responsable de la vida y bienestar de esos maestros y de todos los que trabajan en el departamento”, señaló Keleher.

Por eso, la titular del DE indicó que buscan ampliar los servicios del Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y otras iniciativas, como adiestrar a directores escolares para lidiar con crisis emocionales. El PAE está dirigido a atender situaciones emocionales, de estrés y cualquier otro problema personal que afecte la productividad del empleado del DE.

De acuerdo con estadísticas de la instrumentalidad, aproximadamente 300 empleados han solicitado los servicios del PAE durante este año escolar. Sin embargo, personal de prensa del DE no pudo precisar la cantidad de maestros que lo han solicitado. El DE tiene cerca de 50,000 empleados, de los cuales 28,000 son maestros.

Keleher, además, precisó que el Departamento tiene la responsabilidad de buscar la manera en que los maestros se sientan bien sin trastocar los servicios que se proveen al estudiantado.

Asimismo, indicó que el caso de los maestros de la escuela Nemesio Canales fue referido a Eleuterio Álamo, director regional de San Juan. De acuerdo con el personal de prensa del DE, Álamo y el comisionado de seguridad de la agencia, César González, se ha activado un protocolo de seguridad en esta escuela que incluye más presencia policiaca y rondas preventivas.

Reestructura las regiones

Keleher, durante una mesa redonda con la prensa, presentó la reorganización administrativa que ha comenzado la agencia para descentralizar los servicios del departamento por medio de los directores regionales y gerentes escolares. Para la funcionaria, esta estructura definirá roles y expectativas en cada región educativa y, a su vez, aumentará el accountability en cada escuela.

La estructura apunta a que los directores regionales establecerán sus objetivos de acuerdo con las necesidades de cada escuela en su región. Mientras que los gerentes escolares tendrán la tarea de supervisar a directores escolares para que estos planes se cumplan en cada escuela. La tarea de supervisar a los directores incluye desde el aprovechamiento académico en cada escuela hasta el clima y la seguridad en la comunidad escolar.

Este nuevo modelo tendrá entre 30 y 35 gerentes escolares por región para atender todo tipo de situación que surja en sus respectivas escuelas.

“En años anteriores, todos los directores escolares se reportaban a la secretaria. Eso quiere decir que, en el año anterior, 1,130; todos esos directores se reportaban a la secretaria. Y como pueden imaginar, pues es un poco difícil desde acá dar el nivel de apoyo y estar presente con la frecuencia que debería estar presente para cada uno de ellos”, sentenció Keleher.

Fundación impulsa proyectos educativos

Con el fin de aportar a la estabilización y reconstrucción del sistema educativo tras el paso de los huracanes Irma y María por la isla, la Puerto Rico Education Foundation dio a conocer la creación del programa “Levanta tu escuela”. El programa otorgará donativos directos a siete escuelas públicas del país con el propósito de financiar proyectos basados en tareas de aprendizaje y actualizar la enseñanza.