Invitan a dueños de mascotas a participar de actividad de esterilización

La primera dama Beatriz Isabel Rosselló, invitó hoy a los dueños de mascotas alrededor de la Isla a participar de la actividad Spayaton for Puerto Rico Round 2, del 3 al 9 de noviembre de 2018.

La actividad, constará con servicios de esterilización, castración y vacunación de mascotas, para así ayudar a controlar la sobrepoblación de animales abandonados en Puerto Rico.

Las clínicas, auspiciadas por la entidad The Humane Society of the United States, se llevarán a cabo del 3 al 9 de noviembre de 2018, en los pueblos de Aguada, Aguas Buenas, Carolina, Fajardo y San Germán. En los municipios de Arecibo y Vieques del 3 al 8 y Culebra del 10 al 11 de noviembre. Las mismas, comenzarán a partir de las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Beatriz Rosselló explicó que, gracias a la colaboración y esfuerzo de organizaciones como el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, se realizó por primera vez en marzo, la primera campaña de esterilización alrededor de toda la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.

“Dando continuación a la exitosa campaña pasada, exhorto a todas las personas que tengan mascotas sin esterilizar, que aprovechen la oportunidad de obtener estos servicios de manera gratuita y a manos de profesionales de primera. Todavía existe una alta población de perros y gatos sin hogar y/o en albergues. Por el bienestar de todos, ayudemos a mejorar las difíciles condiciones de estos animales que se encuentran sufriendo en las calles”, concluyó la primera dama.