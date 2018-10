Mi esposo y yo asistíamos a esa sinagoga: mexicana en EU

Lo que sería un Shabbat como cualquier otro se convirtió en una tragedia para la comunidad judía en Pittsburg, Pennsylvania, donde 11 personas murieron en la sinagoga Tree of Life Congregation.

Robert Bowers, el principal sospechoso, tiene 40 años de edad y fue acusado de la tragedia, en la que seis personas resultaron heridas, incluyendo 4 policías. Otros dos civiles se reportan graves.

Hasta hace unas semanas esa era la sinagoga de Raquel de Gante-Issenberg y su esposo, mexicana quien vive a unas cuadras de donde ocurrió el ataque. En conversación con Publimetro narró cómo ellos tuvieron que informar de la tragedia a otra sinagoga cercana y a la que asisten actualmente.

“Alrededor de las 10:05 AM, mi esposo, David Issenberg, y yo íbamos manejando a nuestra sinagoga (que está 3 minutos calles más arriba sobre la misma avenida que Tree of Life), cuando vimos que las patrullas habían cerrado la calle”, explica de Gante-Issenberg. “Tomamos otra calle y sin saber qué sucedía vimos a uno de los rabinos de Tree of Life caminando rumbo a su casa en shock total”. .

“Le preguntamos qué ocurrió y nos informó que había "shooter" disparando adentro de la sinagoga. Llegamos a nuestra sinagoga, Beth Shalom, e informamos a los miembros encargados del servicio lo que estaba ocurriendo. Normalmente apagamos los celulares en Shabbat, y no estaban al tanto”, explicó.

"Inmediatamente todos se pusieron en contacto con personas con más información del tiroteo y nos informaron que estábamos en lock down hasta que terminaran los servicios religiosos (alrededor de la 1 PM). Nuestro rabino nos iba informando de la situación durante el servicio. Algunos, como mi esposo, se salían de la sala de ceremonias para enviar mensajes a familiares de que estábamos a salvo. Los guardias solo dejaban entrar a la gente conocida a nuestra sinagoga.”

La comunidad judía es muy unida en Pittsburg

“La comunidad judía en Pittsburgh es un grupo muy integrado, sin importar si eres conservador, reformista, ortodoxo o hasídico”, explica Raquel. “La mayoría de las personas en nuestra sinagoga tenían familiares y amigos en Three of Life. Incluso nosotros, mi esposo y su familia, atendíamos esa sinagoga hasta hace unas semanas que nos cambiamos a Beth Shalom. Nos suegros atendían esa sinagoga hasta que en julio pasado se fueron a vivir a Florida. Por lo tanto, conocemos a varias personas en Three of Life, y en la misma situación se encuentran los demás miembros de la comunidad. Todos estamos en shock, pues estas cosas nunca pasan en Pittsburgh. Hasta ahora…”

Incrementan ataques antisemitas en Estados Unidos

El presidente Donald Trump se refirió a este ataque como “antisemita” y pidió pena de muerte para el autor. De acuerdo a un informe de la Liga contra la Difamación (ADL, por sus siglas en inglés), de 2016 a 2017, los casos de hostigamiento antisemita, vandalismo y ataques aumentaron 57%, el salto más grande en un solo año desde que ADL comenzó a reunir los datos en los años 70. El informe fue publicado a inicios de este año.

