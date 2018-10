Policía narra cómo representante "Quiquito" Meléndez supuestamente le faltó el respeto

Luego de ver un vehículo usando un par de biombos azules para hacerse paso entre el tránsito, el policía Luis Daniel Arce Cruz intervino con los conductores para verificar si estaban en ley, y se encontró con el representante penepé José "Quiquito" Meléndez, quien supuestamente le faltó el respeto y terminó por motivarlo a no votar más por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y a cortar su tarjeta de votación.

Según narró en su cuenta personal de Facebook, la intervención se dio en la noche de ayer viernes. Arce Cruz dijo que Meléndez, quien estaba en el asiento del pasajero, le contestó "vete al radio y pregunta quien es Jose Meléndez" cuando este le pidió identificación para corroborar su puesto de legislador. Además, que esa contestación la hizo "de forma arabasca y manotiando".

"Tratando d no bajarme a su nivel le digo 'caballero por radio no me pueden dar su foto, yo conozco la ley muy bien y conozco el derecho del los representantes de usar las luces azules y cada rato los intervengo me muestran su identificación y siguen su camino, ustedes son muchos y es difícil yo conocerlos a todos pq yo no soy persona de estar pendiente a políticos tengo demasiado trabajo para estar pendiente a eso"", siguió contando el agente. A esto alegó que Meléndez contestó con "tanto que los defiendo a ustedes".

"Increíble, hay que creerles porque son representantes", pensó Arce Cruz, y le respondió dejándole claro que "no necesito que me defienda, lo que necesito es que me respete porque lo que estoy es haciendo mi trabajo". En el momento, Meléndez negó estar faltándole el respeto, momentos antes de que el policía lo dejara continuar su rumbo.

En su publicación en las redes sociales, Arce Cruz se enteró que el representante pertenecía al PNP pero le sorprendió la manera que lo trató. "Señor Meléndez, para ser una persona que cree en la estadidad usted tiene muy poco respeto y deferencia a los policías mientras trabajan. En USA no cualquiera tiene biombitos azules y anda por ahí como si fuera la última COCA COLA del desierto (sic)".

Pero eso no fue todo porque el agente tomó la decisión de no votar más por esta experiencia vivida, expresando que dejará que otros sean los "cómplices de ponerlos a ustedes [políticos] a que sigan descabro….. esto cada día más. Se trepan en su "trono" en el Capitolio y se les olvidó cómo llegaron a donde están, por quiénes y de dónde vienen, pero de mi parte ninguno vuelve a ganar a menos que sea una manda pal cara.. maso de INEPTOS".

