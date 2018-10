Para Pesquera es "embarazoso" hallazgo cadáver empleado AEE

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera aún no sale de su asombro sobre el hallazgo del cadáver empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Francisco Anthony Chevres Rivera cuatro días después en la misma guagua en la que tuvo un accidente y que fue ocupada por la Policía.

Metro Puerto Rico Policía investigará supuesto mal manejo en caso de empleado AEE El cadáver de Francisco Antonio Chevres Rivera fue encontrado en la mañana de hoy lunes, en la parte trasera de su guagua que fue confiscada la pasada semana

Para el funcionario, las autoridades tienen que ofrecer una explicación de cómo ocurrió esta situación.

“Yo estoy igual que todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Los familiares… Imagínate. No quiero ni pensarlo. Es embarazoso. Tiene que haber habido algún tipo de circunstancia. Sea negligencia, sea error, lo que fuera. Tiene que haber una explicación que tenemos que buscarla y darla. La que sea. Decirlo como es… Yo tengo un formulario de inventario. Alguien tiene que explicarme a mí también”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

Sin embargo, el funcionario dijo que aún no se ha entrevistado al agente que investigó el caso.

“No. Porque en el momento y hora que se ordenó la investigación administrativa, se paraliza todo hasta que los agentes investigativos tengan los hechos de lo que ocurrió para entonces hacer la investigación (administrativa). Normalmente en este tipo de evento, como el enfoque aquí es quien tenía que hacer el inventario, pues esa persona probablemente será la última que entrevisten después que tengan todos los datos de la investigación”, explicó.

“Todo aquí ‘revuelve’ alrededor de quien hizo el inventario del vehículo, porque si hubieran hecho el inventario de una forma que se entiende correcta, y el cadáver estaba ahí, lo hubieran encontrado. Esa parte se da hasta el final. Se va a hacer. No es que se vaya hacer, pero hay que tener los datos”, añadió.

El cuerpo en estado de descomposición de Chevres Rivera fue hallado en horas de la mañana del lunes en la cajuela de la guagua Mitsubishi Montero en la que tuvo un accidente contra un árbol la madrugada del jueves pasado en la carretera PR-165 entre Toa Baja y Dorado y que fue ocupada y llevada a la Comandancia de Bayamón. Previo a la ocupación del auto, los familiares de Chevres Rivera recogieron sus pertenencias, pero éste no aparecía.

Luego del hallazgo del cadáver, cuatro días después, se manejan tres investigaciones. Una de ellas es la del suceso como tal, la otra es una investigación administrativa ordenada por el comisionado de la Policía, Henry Escalera y otra que ordenó la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez. Sin embargo, la pieza clave serán los resultados de la autopsia.

“¿Cuál es la explicación? Eventualmente habrá una explicación. Ahora lo que tenemos son teorías, conjeturas que tenemos que esperar que venga la investigación… Hay tres investigaciones… pero por un lado está la autopsia. La autopsia tiene que reflejar la causa y manera para entonces poner esto en un contexto y llegar a una determinación lógica. Ahora no existe eso”, dijo el funcionario al señalar que el personal del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) comenzará el proceso de la autopsia el martes.

“Tenemos que buscar una explicación absoluta. Imagínate los familiares. Hay que decir lo que pasó. No hay duda ninguna. ¿Qué procedimientos no se llevaron a cabo? Tiene que haber habido una falta de procedimientos. No hay otra alternativa”, reiteró.