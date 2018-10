Aún sin recuperarse sector laboral luego de Irma y María

Desde octubre del año pasado se han añadido 18,400 empleos asalariados en Puerto Rico, aunque los números continúan por debajo a los registrados previo a las emergencias que provocaron los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, informó hoy el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Al añadir las cifras de autoempleo y los empleos agrícolas, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la cifra estimada de personas empleadas en Puerto Rico para el mes de septiembre reflejó un aumento de 32,000 trabajadores más que el año pasado, y que la tasa de desempleo alcanzó otra baja histórica al registrar 8.4% en septiembre de 2018.

Según las encuestas más recientes publicadas por el DTRH y certificadas por el Negociado federal de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), es el cuarto mes consecutivo que la tasa de desempleo registra los números más bajos en los récords de la agencia.

“Nos resta mucho por hacer, pero la mejoría en el panorama laboral y en las estadísticas económicas demuestran que las reformas que hemos implementado para hacer a Puerto Rico más competitivo han tenido un efecto positivo. Estos indicadores que van mejorando llevaban más de 10 años en terreno negativo”, expresó el gobernador.

La tasa de desempleo de 8.4% refleja una disminución de 2.2% comparada con septiembre de 2017 y de 0.4% al relacionarse con agosto de este año. Este número es un nuevo récord histórico en Puerto Rico.

Sin embargo, ninguno de estos números refleja o toma en consideración la cantidad de personas desempleadas o con empleo que salieron de Puerto Rico luego del paso del huracán María, números que podrían provocar cambios en las cifras que estima el DTRH.

El aumento de empleos que anunció dicha agencia, "no responde a una recuperación, tampoco corresponde a las leyes que se han firmado (a las que hace referencia el gobernador)”, afirmó el economista José Alameda. El experto indicó que la percepción de aumento estaría relacionada a los trabajos de rehabilitación que buscan llevar a Puerto Rico al menos hasta el nivel en el que se encontraba antes del paso de los huracanes.

El economista estimó que antes del paso de María, en la Isla ya se habían perdido 180 mil empleos aproximadamente, por causa de la crisis económica y financiera que venía ya azotando el territorio.

"Frente a un huracán de esta naturaleza las obras de rehabilitación lo que están haciendo es que distorsionan todo lo que es la tendencia de la economía, son montañas rusas”, argumentó.

Alameda describió un proceso cíclico, en el que luego de una baja significativa como la que provocó el impacto del huracán María, es predecible un salto comoel que registra Puerto Rico en este momento, como parte de la rehabilitación.

Sin embargo, "cuando termine todo esto, como la economía no ha generado las base de infraestructura para mantenerse creciendo, vuelve y se cae”.

Secretario del Trabajo: "Esto no significa que nuestro panorama laboral esté en su nivel óptimo"

Las nuevas cifras estimadas del DTRH también reflejan que el número de personas desempleadas se redujo en 4,000 versus agosto de 2018 y 22,000 personas menos que en septiembre de 2017. Para septiembre de 2018, la encuesta del Grupo Trabajador, en el renglón de Empleo Total, registró aproximadamente 1,007,000 personas trabajando. Esto se traduce a unos 32,000 trabajadores más al compararlo con las 975,000 personas registradas en el mismo mes del año pasado. Esta cifra no reflejó cambios al relacionarse con el mes anterior por lo que el aumento se ha mantenido. La agencia sostuvo que este número no se alcanzaba en los pasados 5 años.

Mientras, la tasa de participación para el pasado mes de septiembre fue de 40.5%, lo que representa un aumento de 0.1% al relacionarse al mes anterior. Es la tasa de participación más alta para el mes septiembre en los últimos cuatro años.

"Esto no significa que nuestro panorama laboral esté en su nivel óptimo, ya que hay varios sectores de la economía que aún no se recuperan totalmente luego del impacto de los huracanes el año pasado. Sin embargo, hay otros, como el autoempleo, que continúan en aumento”, expresó Saavedra Gutiérrez.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, destacó la estabilidad que por varios meses han reflejado los números del mercado laboral.

“Hemos tenido buenos indicadores en los números del mercado laboral durante los últimos meses, lo cual ciertamente es positivo para nuestra economía. Es alentador observar un aumento interanual de más de 30 mil puertorriqueños trabajando”.

Saavedra Gutiérrez añadió que “ahora bien, esto no significa que nuestro panorama laboral esté en su nivel óptimo, ya que hay varios sectores de la economía que aún no se recuperan totalmente luego del impacto de los huracanes el año pasado. Sin embargo, hay otros, como el autoempleo, que continúan en aumento".

Asimismo, el titular del Trabajo sostuvo que “el renglón de personas trabajando por cuenta propia se ubicó en 165,000 personas, lo cual reflejó un aumento de 4,000 personas al compararlo con el mes anterior”.

Por otro lado, la encuesta del empleo Asalariado No Agrícola, que se realiza a base de las nóminas de los establecimientos comerciales, reflejó unos 854,600 puestos asalariados en septiembre de 2018, lo que representa un aumento de 1,700 comparado con el mes anterior.

“Otro indicador positivo es que, del total de ese aumento en los puestos asalariados, 1,500 ocurrieron en el sector privado”, añadió el secretario.

Los sectores industriales que registraron alzas en puestos asalariados con relación al mes anterior fueron: Comercio, Transportación y Utilidades, que reflejaron un aumento de 1,200; Manufactura reflejó un aumento de 600; Servicios Profesionales y Comerciales con un aumento de 300; Gobierno con 200; Información con 100 y Servicios Educativos y de Salud con 100.

De otra parte, los grupos industriales que reflejaron bajas al compararlos con el mes anterior fueron: Finanzas con una reducción de 300; Recreación y Alojamiento con una reducción de 200; Otros Servicios con una reducción de 200; y Minería, Tala y Construcción con una disminución de 100.

Cabe señalar que la encuesta de Grupo Trabajador de septiembre de 2017 no se llevó a cabo debido al paso de los huracanes Irma y María. Por tal razón, la comparativa interanual de empleo total, desempleo y tasa de desempleo de septiembre de 2018 versus 2017 ocurre contra un proceso estadístico de interpolación que el Gobierno federal llevó a cabo. En el caso de la tasa de participación, el Gobierno federal no hizo ejercicio de interpolación, por lo que no existe comparativa anual.

Las encuestas oficiales del Departamento del Trabajo pueden encontrarse en el portal cibernético www.mercadolaboral.pr.gov. Además, los datos estadísticos puede encontrarse en www.bls.gov.

Vea también: